Din America se vede altfel. Un fost consilier al lui Trump susține că „Putin va pleca învins” din Alaska, dar cu tolba plină

Autor: Veronica Andrei
Luni, 11 August 2025, ora 21:55
Din America se vede altfel. Un fost consilier al lui Trump susține că „Putin va pleca învins” din Alaska, dar cu tolba plină
Robert O\'Brien, fost consilier pe securitate al lui Donald Trump/ FOTO:X@robertcobrien

Cu doar câteva zile înaintea unui summit așteptat cu interes la nivel internațional, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, Robert O'Brien, a declarat că Vladimir Putin va părăsi întâlnirea din Alaska „în postura de învins”. Potrivit acestuia, simplul fapt că liderul de la Kremlin acceptă să negocieze direct cu Statele Unite este un indiciu al eșecului campaniei militare declanșate în Ucraina în 2022.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru CNN, în contextul în care președintele american urmează să se întâlnească cu omologul său rus pentru a discuta un posibil acord de încetare a ostilităților.

„Putin a pornit cu ambiția de a cuceri întreaga Ucraină, de a transforma 30 de milioane de oameni în ruși. Astăzi se întoarce, practic, la configurația pe care o avea în 2014 – Crimeea, Donețk și Lugansk. A pierdut peste un milion de soldați în patru ani pentru a obține ceea ce obținuse deja de la administrația Obama”, a spus O'Brien.

Fostul consilier susține că, în ciuda acestor pierderi, președintele Trump va permite liderului de la Kremlin „să salveze aparențele”, însă consideră că rezultatul va fi, totuși, clar: „Putin va ieși din această întâlnire ca un învins.”

Ucraina, fără loc la masa negocierilor?

Un aspect controversat al summitului îl reprezintă posibilitatea ca Ucraina să nu fie direct implicată în discuțiile din Alaska. Casa Albă analizează în continuare dacă președintele Volodimir Zelenski va fi invitat. O'Brien afirmă că prezența acestuia nu este esențială, subliniind că Trump a mai purtat discuții separate cu liderul ucrainean, inclusiv în cadrul unei întâlniri la Vatican.

„Trump vrea să medieze acest conflict. Nu dorește altceva decât încetarea pierderilor de vieți omenești. E un pacificator”, a adăugat O'Brien.

Totuși, el a recunoscut că orice acord presupune concesii, inclusiv teritoriale. Fostul consilier consideră că o posibilă soluție ar putea implica cedarea regiunilor cu majoritate rusofonă – Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie – și menținerea Crimeei sub control rus.

„Dacă Ucraina nu pierde decât aceste regiuni – care oricum sunt dominate de vorbitori de limbă rusă – atunci e un câștig pentru Kiev”, a spus O'Brien, exprimând o opinie care contravine ferm poziției oficiale a Ucrainei.

Zelenski: „Fără Ucraina, nu va exista pace”

Reacția președintelui ucrainean nu a întârziat. Într-un mesaj transmis sâmbătă dimineață, Zelenski a reiterat că nu acceptă cedarea niciunui teritoriu și că orice decizie luată fără implicarea directă a Ucrainei este nulă din punctul de vedere al păcii durabile.

„Orice decizie luată împotriva noastră, orice decizie luată fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Nu vom ceda pământul nostru ocupantului”, a transmis liderul de la Kiev.

Zelenski s-a arătat deschis la o soluție „reală” care să aducă pacea, însă aceasta trebuie să fie „una demnă”.

Trump, presiuni asupra Rusiei pentru reluarea negocierilor

În ultimele săptămâni, administrația Trump a crescut presiunea asupra Moscovei. În iulie, președintele american a transmis un ultimatum: Rusia are 10–12 zile pentru a relua negocierile cu Ucraina, în caz contrar urmând să fie impuse sancțiuni economice dure. Inițial, termenul era de 50 de zile, ceea ce plasa limita în jurul începutului lunii septembrie.

Președintele Trump a exprimat constant dorința de a încheia războiul din Ucraina, promițând în timpul campaniei electorale că va aduce pacea „chiar din prima zi” a noului mandat. Cu toate acestea, conflictul s-a prelungit, iar iritarea liderului american față de poziția rigidă a Rusiei pare să fi crescut.

Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale
Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale
După ani de relații complicate și semnale contradictorii, Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească din nou, pentru prima oară față în față din 2019. Întâlnirea este...
Mesajul tăios al lui Zelenski, după propunerea lui Trump pentru „schimb de teritorii”: „Ucrainenii nu își vor abandona pământul”
Mesajul tăios al lui Zelenski, după propunerea lui Trump pentru „schimb de teritorii”: „Ucrainenii nu își vor abandona pământul”
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele american, care a promis să pună capăt...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #summit alaska, #Donald Trump, #Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
