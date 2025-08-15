Cu mult înainte ca summitul din Alaska să înceapă, președintele rus Vladimir Putin pare deja să fi câștigat un punct important în planul său de a redesena arhitectura securității globale. Întâlnirea directă cu președintele american Donald Trump, găzduită vineri, 15 august, la o bază militară din Alaska, marchează nu doar reluarea unei logici a negocierii între marile puteri, ci și o repoziționare simbolică a Rusiei în rândul actorilor decizionali planetari.

Putin a pregătit terenul încă din săptămâna anterioară, când, după discuțiile cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, a exclus categoric orice întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, invocând condiții „încă departe de a fi îndeplinite”. Trump nu doar că a fost de acord, dar a și respins ideea participării lui Zelenski, sugerând că liderul ucrainean a eșuat în cei 3 ani și jumătate de la începutul invaziei ruse în a obține progrese reale.

Un summit în format tête-à-tête, pe sol american, constituie pentru Putin o victorie tactică majoră: a reușit să tempereze presiunile pentru sancțiuni economice și să amâne, cel puțin temporar, apelurile pentru un armistițiu. Chiar dacă Trump a criticat recent atacurile Rusiei asupra orașelor ucrainene, nu a impus nicio sancțiune suplimentară, preferând un ton conciliant în discuțiile video cu liderii europeni și cu Zelenski.

Ads

„O oportunitate de aur” pentru Putin

Simbolistica întâlnirii din Alaska este una pe care Putin o cultivă de ani întregi: întoarcerea la o lume condusă de câțiva „grei”, unde influența este recunoscută pe baze teritoriale și istorice, iar puterile regionale sunt lăsate să-și gestioneze „zonele de influență”. Pentru Kremlin, întâlnirea cu Trump nu este doar un eveniment diplomatic, ci o validare a acestui model multipolar.

Un fost oficial de rang înalt din Kremlin, care a preferat anonimatul, a numit summitul „o oportunitate de aur” pentru Putin, adăugând că o vizită oficială în SUA este, în sine, „o mare victorie”. O altă sursă apropiată cercurilor de putere de la Moscova a vorbit despre un moment esențial pentru calmarea elitelor rusești, tot mai nemulțumite de impactul războiului asupra țării.

În contrast, fostul diplomat Boris Bondarev – care a demisionat în semn de protest față de invazia din 2022 – s-a arătat sceptic: „Putin nu oferă nimic concret. Totul pare doar o strategie de a-l deturna pe Trump de la sancțiuni”, a declarat acesta.

Ads

În pofida unor afirmații publice dure, Trump continuă să-l trateze pe Zelenski cu condescendență. Într-o conferință recentă, liderul american a sugerat că doar o înțelegere directă cu Putin ar putea pune capăt conflictului, reiterând că liderii europeni „se bazează pe el” și că, fără implicarea sa, războiul ar fi departe de a se încheia.

Cerințele Rusiei sunt, de altfel, bine cunoscute: recunoașterea anexării Crimeei, renunțarea la aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei, cedarea celor patru regiuni ocupate și transformarea armatei ucrainene într-o forță simbolică. În aceste condiții, participarea lui Zelenski la negocieri devine, în logica Moscovei, irelevantă – un punct pe care Putin îl repetă obsesiv.

Marco Rubio, secretarul de stat al lui Trump, a susținut că întâlnirea din Alaska este una „exploratorie”, menită să evalueze poziția reală a Kremlinului. Dar chiar și această abordare pare să ignore faptul că intențiile Rusiei sunt exprimate clar de ani întregi.

Sfârșitul „Vestului” ca alianță unitară de valori și interese

Ads

Excluderea Ucrainei și a Europei din acest cadru este privită cu îngrijorare în cercurile diplomatice occidentale. Roderich Kiesewetter, parlamentar german din CDU, a afirmat tranșant că simbolistica întâlnirii semnalează sfârșitul „Vestului” ca alianță unitară de valori și interese. „Vestul, ca termen etic și emoțional, e mort”, a spus acesta. În joc, rămâne însă și soarta poporului ucrainean, pentru care războiul nu este o piesă de teatru diplomatic, ci o realitate sângeroasă.

Kremlinul are mize clare în această întâlnire. Pe lângă normalizarea relațiilor și ridicarea sancțiunilor, Rusia vizează reluarea zborurilor directe și facilitarea cooperării economice. În paralel, se conturează o strategie de comunicare menită să transfere responsabilitatea eșecului diplomatic asupra Kievului – sugerând că refuzul păcii vine din partea Ucrainei, nu a Moscovei.

Cu câteva succese recente pe câmpul de luptă, Putin pare convins că timpul joacă în favoarea sa. Estimările Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale indică un număr uriaș de victime în rândul trupelor ruse – aproape 1 milion de morți și răniți în această vară. Dar prețul uman pare să nu mai conteze pentru liderul de la Kremlin.

„Putin e ca o broască țestoasă. Nimic nu-l mai atinge”, a spus fostul oficial rus.

În interiorul Kremlinului, oboseala față de război e tot mai vizibilă, dar nimeni nu are curajul să o spună deschis. „Toți se tem de Putin. Nimeni nu vrea să pară trădător”, a explicat aceeași sursă.

Cât despre summit, așteptările sunt, inclusiv la Moscova, extrem de reduse: „Fie impun un ultimatum Ucrainei, fie pleacă fără nimic concret”.

Ads