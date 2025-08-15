Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, împreună cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, au ajuns în Alaska înaintea unui summit planificat între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, potrivit presei de stat din Rusia.

Șeful diplomației ruse a venit îmbrăcat cu un tricou pe care era inscripționat URSS, semn al ambițiilor teritoriale ale Rusiei.

Bruh Lavrov pulled up to Alaska (a former Russian territory) to discuss a possible resolution to the war in Ukraine (yet another former Russian/Soviet territory) Wearing a USSR sweatshirt 😂 pic.twitter.com/QfawnRJxsq — Alexei Arora (@AlexeiArora) August 15, 2025

Lavrov arrive à Anchorage. Tendance mode été 2025, le T-shirt qui moule tes ambitions territoriales. #СоюзСоветскихСоциалистическихРеспублик pic.twitter.com/vMwPQPmKRb — Conspirassion Watchaaa (@conspirassion) August 15, 2025

Întâlnirea dintre cei doi lideri este programată să aibă loc în cursul zilei de vineri, în contextul în care Washingtonul își intensifică eforturile pentru a intermedia un acord de pace între Ucraina și Rusia.

În același timp, Vladimir Putin a ajuns în orașul Magadan, în Extremul Orient rus, înainte de a se deplasa spre Alaska, conform acelorași surse. Magadan se află la aproximativ 3.160 de kilometri de Anchorage, cel mai populat oraș din Alaska, unde este programată întâlnirea.

Putin stopped in Magadan en route to Trump talks, with videos showing his motorcade before a 4-hour, 3,000 km flight to Anchorage. pic.twitter.com/vvwGZwbXmb — The World Report (@World_Report0) August 15, 2025

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că președintele rus urmează să se întâlnească cu guvernatorul local și să viziteze o facilitate industrială înainte de a pleca spre Statele Unite.

De asemenea, un avion care transporta jurnaliști ruși a aterizat deja la Anchorage, au mai relatat sursele ruse. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost văzut la restaurantul Jens din Anchorage împreună cu mai mulți ruși.

Întâlnirea, programată pentru vineri, la ora 22.00, ora României, la Baza americană Elmendorf-Richardson, situată în apropiere de Anchorage, are loc într-un moment sensibil pentru relațiile internaționale, în contextul în care SUA încearcă din nou să joace rolul de mediator într-un conflict care a marcat întreaga ordine globală: invazia rusă în Ucraina. Summit-ul va debuta cu un tête-à-tête între Putin şi Trump, negocierile între delegaţii se vor desfăşura în format 5 la 5. Desigur, undeva în apropiere se va afla şi un grup de experţi. Din delegaţia rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, asistentul preşedintelui Iuri Uşakov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanţelor Anton Siluanov şi reprezentantul special al preşedintelui pentru cooperarea investiţională şi economică cu ţările străine Kirill Dmitriev.

Se preconizează că la începutul întâlnirii, fiecare dintre preşedinţi va spune câteva cuvinte, aceasta fiind o practică obişnuită în negocierile internaţionale, a declarat Uşakov. După discuţia între patru ochi, Putin şi Trump îşi vor continua discuţiile „la un mic dejun de lucru”. La finalul întâlnirii, Putin şi Trump vor susţine o conferinţă de presă comună pentru mass-media, „în cadrul căreia vor prezenta concluziile negocierilor”. Durata discuţiilor va depinde de cum vor decurge negocierile.

Proteste pro-ucrainene la Anchorage, înainte de summitul Trump-Putin

Alaska residents are preparing for the arrival of Putin and Trump. In the city of Anchorage, where the meeting will take place today, people took to the streets with US and Ukrainian flags. pic.twitter.com/wMSpqzPveV — Visegrád 24 (@visegrad24) August 15, 2025

Manifestanții pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, înainte de summit. Pancarte amplasate în tot orașul scriau „Ucraina și Alaska - Rusia niciodată”, „Putin nu se va opri la Ucraina” și „Alaska este alături de Ucraina”.

Pe 14 august, Donald Trump a declarat într-un interviu acordat postului Fox Radio că se așteaptă ca Putin să vină la summit pregătit să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cred că acum este convins că va încheia un acord. Chiar cred asta”, a spus Trump. „Și vom afla foarte curând.”

Casa Albă a transmis că fostul președinte Trump favorizează diplomația, dar este pregătit să intensifice presiunea economică asupra Moscovei, dacă va fi necesar.

„Desigur, președintele are la dispoziție sancțiuni și alte măsuri dacă situația o va impune. Nu își dorește acest lucru, dar diplomația a fost mereu calea preferată de domnul Trump”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump a mai sugerat că, dacă discuțiile de vineri vor decurge favorabil, va propune o întâlnire trilaterală cu Putin și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski.

Presiuni economice și jocuri diplomatice

În negocierile anterioare, Moscova a formulat cereri considerate maximaliste, inclusiv renunțarea Ucrainei la aspirațiile de aderare la NATO și demilitarizarea țării. Încercările anterioare ale Washingtonului de a media un acord de pace au eșuat, iar cele trei runde de negocieri directe ruso-ucrainene desfășurate la Istanbul s-au încheiat fără rezultate notabile.

Summitul de astăzi este privit de analiști ca un test major al diplomației americane, fiind prima întâlnire directă Trump-Putin din ultimii șase ani. Deși stilul neconvențional al lui Trump a fost frecvent criticat, unii observatori consideră că fostul președinte ar putea avea o influență considerabilă asupra Kremlinului – dacă va alege să o exercite.

Levierul economic

Potrivit unor analize recente, vulnerabilitatea economică a Rusiei constituie principalul punct de presiune în negocieri. Un raport al Yale School of Management descrie economia rusă ca fiind „un car tras de picioare de paie”, afectată de sancțiuni și costurile continue ale conflictului.

Iuri Boieciko, director executiv al organizației umanitare Hope for Ukraine, a declarat pentru Kyiv Post că Trump are un „uriaș levier economic” și că ridicarea sancțiunilor va fi probabil principala solicitare a lui Putin. Totodată, Boieciko a avertizat că folosirea sancțiunilor secundare ar putea destabiliza piețele energetice globale, transformând energia fie într-un instrument de dialog, fie într-un punct de pornire pentru un „conflict energetic fără precedent” între Rusia și partenerii săi din BRICS.

Provocarea unei eventuale încetări a focului

Totuși, complexitatea instrumentelor economice este dublată de riscurile unui eventual acord de încetare a focului. Chiar dacă Trump și Putin ar ajunge la un astfel de consens, analiștii avertizează că perioada post-conflict ar putea fi și mai periculoasă.

Benjamin Jensen, director al Futures Lab din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), a subliniat importanța unei strategii complementare care să includă sancțiuni „scalabile” asupra exporturilor rusești de petrol și gaze. „Nimic nu descurajează mai bine agresiunea viitoare decât certitudinea că adversarii sunt pregătiți pentru un război prelungit”, a explicat el.

Un test al voinței diplomatice

Consiliul pentru Relații Externe (CFR) a analizat posibilele scenarii ale summitului. În varianta ideală, întâlnirea ar putea duce la un acord de încetare necondiționată a focului și la un cadru clar pentru viitoare negocieri ruso-ucrainene. În cel mai pesimist scenariu, Trump ar putea accepta un compromis care ar forța Ucraina să cedeze teritorii, riscând astfel o ruptură în relațiile transatlantice.

Cea mai probabilă concluzie, potrivit CFR, ar fi un rezultat ambiguu – fără progrese reale, dar nici fără înrăutățirea situației – cu declarații vagi ce le vor permite ambelor părți să-și declare victoria.

Chiar și un asemenea rezultat ar putea fi perceput drept un câștig diplomatic pentru Vladimir Putin, punând capăt izolării internaționale și alimentând îngrijorările aliaților europeni și ucraineni.

Așa cum a concluzionat Boieciko: „Ziua de vineri va fi un test al statutului Statelor Unite ca superputere pe scena globală.”

