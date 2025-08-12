Pacea nu intră în negocieri. Ce așteaptă Kremlinul de la întâlnirea Trump-Putin

Trump poate afecta securitatea Europei, dacă e de acord cu pretențiile lui Putin FOTO: Hepta

În cercurile de la Kremlin, întâlnirea din 15 august dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Moscova, Vladimir Putin, este privită cu speranță – dar nu una legată de pace. Pentru Moscova, discuțiile programate în Alaska pot marca începutul unei noi etape în relațiile bilaterale cu Statele Unite. O etapă în care Ucraina este tratată ca o piesă secundară, iar interesele energetice și strategice ale Rusiei – în special în regiunea arctică – își reiau locul în prim-planul agendei, scrie The Wall Street Journal.

Presa rusă a început deja să „pregătească” opinia publică: întâlnirea ar fi un semn că Rusia nu mai este izolată, ci din nou recunoscută drept „partener egal” în dialogul global. Iar dacă liderii europeni vor ezita, narativul este deja construit – Rusia are acces direct la Washington, fără să mai fie nevoie de intermediari sau conciliatori.

Într-un comentariu elogios apărut în media de stat, Kiril Dmitriev, unul dintre emisarii lui Putin, vorbește despre „speranță și securitate globală” pe care le-ar aduce dialogul cu Trump, în timp ce alți oficiali ruși sugerează deja o „împărțire a influenței” în regiuni precum Arctica.

Tonul triumfalist este dublat de mesaje dure. Serghei Gavrilov, membru al Dumei de Stat, a subliniat că problemele globale – de la infrastructură energetică până la noile rute comerciale arctice – vor avea prioritate, în timp ce „subiectul ucrainean” este prezentat ca o simplă formalitate. O temă „depășită” în viziunea foștilor diplomați ruși, precum Aleksander Iakovenko, care susține că războiul „a fost deja pierdut de Occident” și trebuie „depășit”.

Compromisurile? Unilaterale

Deși se discută despre un eventual „armistițiu” impus Ucrainei, propunerile Rusiei rămân neschimbate: Kievul ar trebui să cedeze teritorii – inclusiv zone aflate sub control ucrainean – în schimbul opririi temporare a luptelor. Nu există semnale credibile că Vladimir Putin ar fi dispus să renunțe la obiectivele inițiale ale invaziei: subordonarea Ucrainei și instalarea unei conduceri loiale Moscovei.

„Pentru Putin, idealul este separarea relației cu SUA de conflictul din Ucraina. Dacă reușește asta, restul – inclusiv un armistițiu pe termen scurt – devine negociabil”, afirmă politologul rus Abbas Galliamov, fost consilier al Kremlinului.

Este o strategie calculată: obținerea de concesii fără retragerea forțelor sau recunoașterea crimei agresiunii. În plus, o eventuală „pauză aeriană” – o limitare temporară a atacurilor reciproce din aer – ar fi avantajoasă pentru Rusia, care a suferit pierderi serioase în rafinării și infrastructură militară în urma loviturilor cu drone ucrainene.

O imagine pentru uz intern și extern

Faptul că summitul are loc pe teritoriul american este, deja, prezentat la Moscova drept o victorie de imagine. În condițiile în care Putin este vizat de un mandat internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională, orice apariție în dialog cu liderul celei mai puternice democrații din lume servește nevoii Kremlinului de legitimare.

„Va putea spune: ”Iată-mă, sunt primit de președintele american. Iar voi, europeni, rămâneți să cereți voie și să plătiți mai scump pentru gaze””, explică istoricul Serghei Radcenko de la Universitatea Johns Hopkins.

În paralel, Trump a evitat impunerea unor noi sancțiuni până la summit, semnal pe care diplomații europeni îl interpretează ca pe o deschidere – sau cel puțin o evitare a confruntării directe – în raport cu Moscova. Trump consideră că orice tentativă de oprire a războiului merită efortul, chiar dacă șansele de succes sunt minime, potrivit surselor citate de CNN.

Realitatea de pe front nu susține optimismul Kremlinului

Pe teren, Rusia a reluat în această vară atacurile terestre în estul Ucrainei, în special în regiunea Donețk. Dar, potrivit Wall Street Journal, progresul net al armatei ruse în doi ani de război se ridică la mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean. Nici ofensiva anunțată cu fast în regiunea Sumî nu a adus câștiguri strategice.

Cu toate acestea, Moscova continuă să transmită ideea iminenței unei „capitulări ucrainene”. O propunere transmisă, potrivit presei americane, liderilor europeni și Ucrainei înainte de summit vizează cedarea unei părți din Donbas în schimbul unui acord de încetare a focului. Kievul a respins categoric ideea.

Președintele Volodimir Zelenski a reafirmat că nu va ceda teritorii și a cerut garanții reale de securitate. Liderii europeni i-au susținut poziția: orice compromis trebuie să fie reciproc și verificabil. Dar, la Moscova, publicul a fost deja convins că victoria e aproape. Nu o pace – ci o reconfigurare a granițelor, fără prețul retragerii.

Summit fără iluzii

Pentru Putin, summitul oferă un cadru de normalizare aparentă și o oportunitate de a testa flexibilitatea noii administrații Trump. Pentru Trump, este o miză de imagine și un pariu riscant: poate obține un acord fără să cedeze – sau va fi perceput drept prea îngăduitor cu un regim autoritar, izolat, dar încă periculos.

Indiferent de rezultat, o certitudine rămâne: pacea în Ucraina nu este obiectivul Kremlinului. E doar un instrument – de negociere, de propagandă, de presiune, subliniază WSJ.

