Casa Albă nu se așteaptă la un progres major de la întâlnirea Trump–Putin

Administrația americană temperează așteptările privind summitul dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc pe 15 august, în Alaska.

Deși evenimentul este prezentat oficial drept un pas spre o soluție pașnică în războiul declanșat de Rusia în Ucraina, oficialii de la Washington nu avansează promisiuni privind un armistițiu sau vreo înțelegere concretă, notează Politico.

Surse din cadrul Casei Albe spun că obiectivul principal al lui Trump este de a „evalua” intențiile lui Putin și de a vedea dacă liderul de la Kremlin este sincer în privința ideii de pace. Se discută, de asemenea, despre o posibilă întâlnire trilaterală ulterioară, la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Totul se rezumă la instinctele lui Trump”, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

„Putin a venit cu un plan” – dar cât de realist?

Deși Trump a avut în trecut poziții critice față de Putin, consilierii săi afirmă că de această dată, liderul rus „pare să fi venit cu un plan”. Nu este clar ce conține acest plan și cât de viabil este, însă prezența unui document – oricât de preliminar – este văzută ca un semn de progres.

Ads

„Poate că planul nu este realist, dar este un punct de plecare”, a explicat un reprezentant al administrației Trump.

Trimisul special al președintelui, Steve Witkoff, s-a întors recent din Rusia și i-ar fi transmis lui Trump că Putin este dispus să discute direct. În acest context, Trump consideră că merită „să asculte” propunerile Moscovei.

Subiectul „schimbului de teritorii” – pe masa negocierilor?

Deși detaliile propunerii lui Putin nu au fost făcute publice, ideea unui eventual „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina – o opțiune vehement respinsă de Zelenski – pare să rămână în discuție. Atât Trump, cât și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au sugerat că această variantă este „pe masă”.

Disponibilitatea lui Trump de a participa la întâlnire fără condiții prealabile ar reflecta, potrivit apropiaților săi, dorința reală de a opri războiul și încrederea în capacitatea sa de a „citi” liderii mondiali.

„După ce va vorbi cu Putin, va putea să evalueze cât de serios este acesta în privința păcii”, a declarat un alt oficial de la Casa Albă. Întâlnirea din Alaska este văzută ca „începutul unei noi etape”.

Ads

Trump a afirmat recent că îi vor fi suficiente „două minute” de discuție pentru a-și face o idee clară despre intențiile lui Putin.

Slăbiciunea Ucrainei – oportunitate pentru Moscova?

Potrivit unei surse apropiate administrației americane, președintele Zelenski ar fi „politic vulnerabil” în acest moment, inclusiv din cauza controverselor recente legate de reformele anticorupție. Această slăbiciune ar putea fi exploatată de Putin pentru a câștiga avantaj în negocieri.

„Totul se reduce la capacitatea președintelui Trump de a evalua intențiile reale ale lui Putin”, a conchis sursa citată de Politico.

Berlinul încearcă să reechilibreze jocul diplomatic

În paralel, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri, 13 august, un summit virtual la care vor participa Trump, Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Scopul declarat al întâlnirii este conturarea unui cadru comun de negociere cu Moscova: presiuni diplomatice și economice asupra Rusiei, discuții privind teritoriile ocupate temporar din estul Ucrainei, garanții de securitate pentru Kiev și o eventuală strategie coerentă de pace.

Ads