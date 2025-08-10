Ucraina și liderii europeni resping propunerea de încetare a focului venită din partea Rusiei și transmit o contrapropunere SUA înaintea întâlnirii Trump-Putin

Ucraina și mai multe state europene au respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind o încetare a focului în schimbul cedării teritoriilor din estul Ucrainei către Rusia, scrie Wall Street Journal.

În locul acestei propuneri, oficiali europeni și ucraineni au transmis o contrapropunere către partea americană, cu câteva zile înaintea întâlnirii programate între președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc pe 15 august în Alaska.

Potrivit WSJ, Putin a transmis emisarului american Howard Wikoff, în cadrul unei întâlniri desfășurate pe 6 august, că Rusia ar fi de acord cu o încetare completă a ostilităților dacă forțele ucrainene s-ar retrage din regiunea Donețk. Această propunere ar duce la recunoașterea de facto a controlului rus asupra regiunilor Donețk, Lugansk și Crimeea.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric orice concesie teritorială în data de 9 august. Discuțiile legate de propunerea Rusiei au început în Regatul Unit, într-un format restrâns, ce a inclus oficiali din SUA, Ucraina și Uniunea Europeană.

Poziția Europei: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără Ucraina”

Doi oficiali europeni citați de WSJ au declarat că scopul principal al discuțiilor este formularea unei „linii roșii” comune împreună cu Ucraina, subliniind că orice negociere privind viitorul țării ar trebui să includă în mod direct autoritățile de la Kiev și să implice UE ca actor relevant.

Oficialii europeni au exprimat îngrijorări că președintele Trump ar putea încerca să contureze un acord bilateral cu Rusia, care să fie ulterior impus Ucrainei. Potrivit The New York Times, mai mulți lideri europeni consideră că această abordare ar diminua considerabil legitimitatea oricărui eventual acord de pace.

Contrapropunerea europeană, transmisă către vicepreședintele american J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul pentru Ucraina Keith Kellogg și emisarul Wikoff, include solicitarea unei încetări imediate a focului, înaintea oricărei discuții suplimentare. De asemenea, se subliniază că orice ajustare teritorială ar trebui să fie reciprocă și negociată, nu unilaterală.

Reacții internaționale: sprijin pentru integritatea teritorială a Ucrainei

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter) că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără participarea ucrainenilor, care luptă de peste trei ani pentru libertatea și securitatea lor”. El a adăugat că „statele europene vor face parte în mod necesar din soluție, întrucât securitatea continentului este în joc”.

La rândul său, ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a scris:

„Dacă granițele pot fi schimbate prin forță, atunci niciuna nu mai este sigură. Dacă națiunile pot fi constrânse să trăiască sub voința vecinilor mai mari, atunci niciuna nu mai este liberă.”

Și ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a declarat că „granițele, suveranitatea și independența Ucrainei nu sunt negociabile”, subliniind că „fiecare centimetru, de la Luhansk la Crimeea, aparține Ucrainei”.

Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský, a reafirmat că Rusia nu a reușit să învingă Ucraina nici în 3 zile, nici în 3 ani și că sprijinul internațional, sancțiunile și curajul armatei ucrainene au forțat Moscova să se așeze la masa negocierilor. „Granițele de stat nu pot fi mutate prin presiune și șantaj”, a transmis acesta.

Poziția SUA: între inițiativă diplomatică și rezerve europene

Președintele Donald Trump a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de liderii Armeniei și Azerbaidjanului, că un acord între Moscova și Kiev ar putea include o formă de „schimb de teritorii”.

„Privim teritorii asupra cărora se luptă de trei ani și jumătate... Vom încerca să recuperăm o parte. Va fi un schimb, este complicat”, a spus Trump.

Aceste declarații au fost întâmpinate cu scepticism din partea mai multor oficiali europeni. Un diplomat citat de WSJ a afirmat că propunerea Rusiei este „mult mai defavorabilă decât a sugerat Trump”, iar un altul a susținut că oferă „tot ce își dorește Putin, în schimbul a nimic”.

Cererile Rusiei și negocierile eșuate

Până în prezent, Rusia și Ucraina au desfășurat trei runde oficiale de negocieri pentru încetarea războiului, fără rezultate concrete. Rusia a insistat constant asupra unor condiții considerate inacceptabile de partea ucraineană, inclusiv renunțarea la aspirațiile euroatlantice și retragerea forțelor din cele patru regiuni estice – condiții care ar presupune cedarea unor orașe aflate în prezent sub control ucrainean.

Kremlinul a reiterat că pacea este posibilă doar în aceste condiții, iar liderii europeni consideră că asemenea cerințe reprezintă un precedent periculos.

Într-o declarație comună, președintele Macron, prim-ministrul italian Meloni, cancelarul german Merz, premierul polonez Tusk, prim-ministrul britanic Starmer, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Finlandei Alexander Stubb au transmis că:

„Drumul către pace nu poate fi decis fără Ucraina. Rămânem angajați față de principiul că granițele internaționale nu pot fi modificate prin forță. Linia actuală a frontului trebuie să fie punctul de pornire al oricăror negocieri”.

