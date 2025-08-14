Întâlnirea Trump-Putin: Europa oscilează între speranță și frică

Tensiunea diplomatică a scăzut temporar după convorbirile de miercuri între Donald Trump și liderii europeni. Statele europene au salutat poziția lui Trump, convins acum că orice discuție privind Ucraina trebuie precedată de un armistițiu, iar Kievul trebuie prezent acolo unde se iau decizii. Astfel, ideea unor garanții post-conflict – imprevizibile până recent – a început să fie privită cu mai multă simpatie.

În acest context, cancelarul german Friedrich Merz a confirmat sprijinul european: „Trump cunoaște și împărtășește poziția Europei”, a declarat el, în acord cu declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron și ale președintelui Consiliului European, António Costa.

Premier‑ministrul letonez Evika Silīņa, a cărei țară se învecinează direct cu Rusia, a apreciat tonul conciliant al lui Trump: „Suntem pe aceeași lungime de undă privind tratatul final de pace. Trump este un negociator deosebit și sunt încrezătoare că vizează un rezultat pozitiv”.

Prea devreme pentru a se relaxa

Cu toate acestea, liderii de pe ambele maluri ale Atlanticului rămân precauți. Politico citează un oficial european, potrivit căruia atmosfera a fost „pozitivă, dar vagă” — Trump a vorbit mult, dar fără detalii clare cu privire la acțiunile concrete.

Un semnal important ține de retorica lui Trump: aparent s-a durizat față de Vladimir Putin. Convins de oportunitatea unei nominalizări la Premiul Nobel pentru Pace, el a amenințat cu „măsuri serioase” în cazul în care Rusia nu demonstrează angajament pentru pace, sugerând posibilitatea unor sancțiuni suplimentare asupra statelor care mențin afaceri comerciale cu Moscova.

Președintele american Donald Trump a informat miercuri liderii europeni că Statele Unite sunt dispuse să ofere garanții de securitate Ucrainei — însă doar cu o serie de condiții stricte. Potrivit publicației Politico, Trump a exclus ideea de a trimite trupe sau arme direct în Ucraina, subliniind în schimb că americanii pot facilita livrarea de armament prin intermediul partenerilor europeni.

Conform surselor Politico, Washingtonul ar fi gata să asigure sprijin logistic și militar pentru Kiev în perspectiva prevenirii unei noi agresiuni ruse, dar numai în contextul unui acord de încetare a focului și în afara cadrului NATO.

„Deschiderea lui Trump în privința unor garanții pentru Ucraina — cerută cu insistență de Kiev și de capitala Europei — explică prudenta doză de optimism exprimată de oficialii europeni în discuțiile de miercuri”, scrie publicația, precizând că președintele american nu a specificat exact ce formă vor avea aceste garanții, doar un „cadru larg de securitate”.

Temeri vechi revin în discuții

Europa nu a uitat devierile anterioare ale politicii externe americane. Trump l-a criticat public pe președintele Zelenski, a cerut ca Ucraina să finanțeze propria apărare prin exploatarea resurselor naturale și a vorbit despre proiecte economice comune cu Putin — toate motive de alarmă pentru Bruxelles.

Și J.D. Vance, care a atras atenția printr-o retorică critică la adresa Ucrainei, pare că încearcă acum să își regândească poziția — deși, potrivit Politico, rămâne ferm pe poziții: „Am oprit finanțarea”, a declarat pentru Fox News. În același timp, a pledat pentru sporirea cooperării europene în domeniul armamentului american.

Analistul german Jan Techau atrage atenția asupra motivației reale a lui Trump: nu pare decis să iasă înfrânt de la summit. Dorința de a nu fi făcut de rușine de un Putin care știe „să-l păcălească” l-a apropiat din nou de europeni în discuțiile de miercuri.

Dar Techau avertizează: pentru Putin, această întâlnire poate fi un simplu gest simbolic — poate o reducere temporară a bombardamentelor, dar fără angajament real de pace.

Pe de altă parte, europenii încă se tem că Trump ar putea conveni cu Putin un acord care să îi forțeze pe ucraineni să renunțe la teritorii — în schimbul relaxării sancțiunilor impuse Rusiei. Dacă Kiev și Bruxelles resping o astfel de înțelegere, Trump – după cum avertizează Techau – ar putea declara că a făcut tot ce a putut și să reproșeze Europei că „au stat în calea păcii”.

Mai aproape de Putin decât pare?

Chiar înainte de convorbirea cu liderii UE, Trump l-a citat pe premierul Ungariei, Viktor Orban — unul dintre cei mai vocali critici ai Kievului — care spunea că „Rusia excelează în câștigarea războaielor”. Trump a numit fraza „foarte interesantă”.

Deși anunțul lui Trump despre garanțiile de securitate pare un pas înainte pentru Ucraina, detaliile lipsesc, iar motivele sale rămân neclare. Europa, deși ușurată, nu renunță la vigilență.

