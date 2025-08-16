Întâlnire sub semnul simbolismului.Ce și-au spus Trump și Putin pe pista din Alaska și în limuzina blindată „Bestia“?

O aparentă cordialitate între foști adversari și o întâlnire cu mize ridicate. Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, s-au întâlnit vineri, pentru prima dată după șase ani, la Baza Aeriană Elmendorf din Anchorage, Alaska, într-un context internațional tensionat, dominat de războiul din Ucraina.

Liderii celor două mari puteri s-au salutat pe pista aeroportului, sub privirile presei internaționale, într-o scenă care a părut atent regizată: Trump, 79 de ani, aștepta pe covorul roșu, vizibil nerăbdător, în timp ce Putin, 72 de ani, cobora treptele aeronavei oficiale. Potrivit unui specialist în citirea pe buze, citat de Daily Mail, primul cuvânt rostit de Trump ar fi fost: „Finally” („În sfârșit”).

This really just happened. The White House really just shared and celebrated this disgusting video of Donald Trump embracing, putting his arm around and smiling alongside war criminal and murderer Vladimir Putin.pic.twitter.com/e3kL4HvVu0 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 15, 2025

Cei doi lideri au făcut schimb de remarci scurte, aparent cordiale, în care s-au asigurat reciproc de sprijin. Trump ar fi spus: „Ai ajuns, e fantastic să te văd și apreciez asta”, iar Putin i-ar fi răspuns: „Mulțumesc, și eu. Sunt aici să te ajut.” La care Trump ar fi replicat simplu: „Te voi ajuta.”

În mașina blindată – o conversație fără martori

Un element inedit a fost invitația făcută de Trump liderului de la Kremlin de a-l însoți în limuzina prezidențială, supranumită Bestia, pentru o discuție privată de aproximativ 10 minute. Potrivit imaginilor difuzate ulterior, Putin a zâmbit în mod vizibil în timpul plimbării – un detaliu care a atras atenția analiștilor ruși și a fost interpretat ca un semn al unui nivel ridicat de încredere reciprocă.

Vladimir Putin and Donald Trump driving off together, sharing a laugh in a friendly, upbeat mood.... 💪💪 pic.twitter.com/hzwLnmBoBM — Richard (@ricwe123) August 15, 2025

Absența consilierilor, traducătorilor sau a oricărui alt oficial în această etapă a întâlnirii a ridicat semne de întrebare în mediul diplomatic occidental. Criticile nu au întârziat să apară: președintele Comitetului Național Democrat, Ken Martin, a acuzat o „ofensivă de imagine” din partea lui Trump, soldată cu „nimic concret” în schimbul unei scene cu puternic impact simbolic pentru Rusia.

Simbolismul gesturilor și concluziile unui summit fără acord final

În ciuda aparentei destinderi din debutul întrevederii, schimbul final de gesturi între cei doi lideri ar fi sugerat un ton mai sobru. Potrivit analistului în limbaj nonverbal Judi James, Trump a părut „mai rigid” în ultima parte a întâlnirii, iar strângerea de mână de la plecare – mai scurtă și lipsită de familiaritatea celei inițiale – ar fi indicat absența unui progres concret în negocieri.

Trump a fost atent la imagine: aplauzele și gesturile de recunoaștere publică față de Putin, inclusiv îndemnul de a-i strânge mâna „pentru impresie bună”, par să fi fost parte a unei strategii menite să sugereze deschidere, dar fără angajamente explicite.

