Putin vrea să-l prindă din nou pe picior greșit pe Trump. Întâlnirea din Alaska ar putea să-i coste scump pe aliații Ucrainei ANALIZĂ Bloomberg

Autor: Veronica Andrei
Marti, 12 August 2025, ora 22:23
Donald Trump și Vladimir Putin FOTO generată de Grok AI

La finalul acestei săptămâni, în Alaska, este programată o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, iar premisele nu par să favorizeze interesele Ucrainei sau ale partenerilor săi europeni. De fapt, tocmai acest lucru îngrijorează tot mai multe capitale occidentale, notează Bloomberg într-o analiză amplă. Președintele american, cu o istorie nu tocmai solidă în materie de diplomație strategică, ar putea deveni din nou un pion în mâinile unui lider rus obișnuit să exploateze slăbiciunile oponenților.

Intenția lui Trump de a purta discuții directe cu Putin nu este în sine criticabilă. Istoria relațiilor internaționale e plină de lideri care au ales să dialogheze cu adversarii lor, chiar și în condiții neprielnice. Problema, însă, este momentul: o întâlnire organizată în grabă, pe fondul unor mișcări diplomatice confuze și a unei slabe pregătiri de fond. Trimiterea recentă a omului de afaceri Steve Witkoff, devenit peste noapte „emisar special”, la Moscova, s-a soldat cu o invitație pripită adresată lui Putin – una pe care Kremlinul nu avea niciun motiv să o refuze.

Pentru Putin, întâlnirea din Alaska este o dublă oportunitate. Pe de o parte, poate spera să obțină o amânare sau chiar o relaxare a noilor sancțiuni financiare anunțate de Washington. Pe de altă parte, summitul îi oferă șansa de a proiecta o imagine de lider reintegrat în circuitul diplomatic occidental, la mai bine de un deceniu de la ultima sa vizită oficială în SUA și la peste un an de când are un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

Rusia are experiență în valorificarea breșelor din politica externă americană

Rusia are experiență în valorificarea breșelor din politica externă americană, mai ales când la conducere se află un lider imprevizibil. Bloomberg reamintește că în urmă cu câteva luni, în toiul negocierilor informale privind o eventuală pace în Ucraina, Putin a accelerat acțiunile militare tocmai când administrația Trump a dat semne că ar fi dispusă să renunțe la sprijinul financiar pentru Kiev. Întâlnirea de acum este văzută ca o reluare a aceluiași scenariu, doar că pe o scenă mai mare.

Una dintre condițiile-cheie pe care Kremlinul ar fi impus-o a fost excluderea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de la negocieri. Prezența acestuia ar fi obligat Rusia să accepte o discuție multilaterală, axată pe soluții reale de încetare a conflictului. În absența lui, Putin poate dicta tonul, oferind propuneri aparent rezonabile – cum ar fi un „plan de pace” care implică cedarea unei părți din Donbas în schimbul unui armistițiu. O ofertă greu de acceptat pentru Kiev, dar care l-ar pune pe Zelenski în poziția de a fi considerat responsabil pentru eșecul negocierilor. Trump ar putea fi tentat, din nou, să arate cu degetul spre partea ucraineană, acuzând-o că „nu dorește pacea”.

La fel de semnificativ este și locul ales pentru summit: Alaska. Fost teritoriu al Imperiului Rus, statul american are o încărcătură simbolică pe care propaganda de la Kremlin o va exploata din plin – „întoarcerea” lui Putin pe pământ american, la invitația președintelui SUA, în ciuda unui mandat internațional de arestare. O imagine de forță, de „normalizare”, care servește narativului Moscovei: că izolarea s-a încheiat și că Rusia rămâne un actor global de neignorat.

Ce propune Kremlinul nu este un compromis, ci o capitulare parțială a Ucrainei

Dar dincolo de imagine, mizele sunt mai adânci. Dacă întâlnirea se va solda cu un armistițiu temporar, în condițiile impuse de Rusia, acest lucru ar putea submina poziția Ucrainei pe termen lung și ar transmite un semnal periculos altor state din regiune. Mai grav, notează Bloomberg, este că Trump pare dispus să meargă mai departe cu negocieri necoordonate, fără consultarea aliaților europeni sau a NATO, pe fondul convingerii că orice pauză în lupte este un pas spre pace. Însă o pauză prost negociată poate însemna, de fapt, doar o regrupare pentru agresor.

Informațiile apărute în presa germană, inclusiv în Bild, sugerează că Witkoff, lipsit de experiență diplomatică, a fost depășit de complexitatea discuțiilor purtate la Moscova. Unele interpretări greșite ar fi condus deja la presupunerea că Rusia ar fi gata să accepte un schimb teritorial. În realitate, ceea ce ar propune Kremlinul nu este un compromis, ci o capitulare parțială a Ucrainei.

Pe fond, adevărata miză a lui Putin nu este o pace de fațadă, ci recunoașterea tacită a influenței ruse în Europa de Est și marginalizarea Ucrainei din orice proces decizional. Când vorbește despre necesitatea „eliminării cauzelor fundamentale ale războiului”, liderul rus nu face altceva decât să repete teza sa preferată: că NATO trebuie să se retragă, iar Rusia să fie lăsată să-și reconstituie sfera de influență.

Summitul din Alaska, în acest context, nu pare a fi un pas spre încheierea războiului, ci o mutare abilă a Kremlinului, cu potențialul de a redesena harta echilibrelor geopolitice – dacă nu în fapte, atunci în percepție.

Pacea nu intră în negocieri. Ce așteaptă Kremlinul de la întâlnirea Trump-Putin
Pacea nu intră în negocieri. Ce așteaptă Kremlinul de la întâlnirea Trump-Putin
În cercurile de la Kremlin, întâlnirea din 15 august dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Moscova, Vladimir Putin, este privită cu speranță – dar nu una legată de...
Casa Albă nu se așteaptă la un progres major de la întâlnirea Trump–Putin
Casa Albă nu se așteaptă la un progres major de la întâlnirea Trump–Putin
Administrația americană temperează așteptările privind summitul dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc pe 15 august, în...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #summit alaska, #Donald Trump, #Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
