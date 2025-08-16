Zâmbetul lui Putin la plecarea din Alaska spune totul. Riscurile pentru Ucraina rămân intacte

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, s-a încheiat fără vreun anunț spectaculos sau un acord vizibil. În locul unei declarații comune sau al unui armistițiu, au rămas doar gesturi simbolice, formule diplomatice vagi și, cel mai grăitor, zâmbetul satisfăcut al liderului de la Kremlin.

Au vorbit puțin în fața camerelor, evitând să divulge detalii. Dar mesajul transmis lumii, în special către Kiev și capitalele europene, a fost limpede: nu există un acord de încetare a focului. Iar întâlnirea a avut mai degrabă aerul unei repetiții decât al unui moment decisiv.

Putin, cel care a luat cuvântul primul, părea mai relaxat. A lansat o invitație publică pentru ca Trump să viziteze Moscova și a avertizat Europa „să nu saboteze progresul în curs.” Trump a descris summitul ca fiind „foarte productiv”, dar a recunoscut că „există câteva puncte mari” asupra cărora nu s-a ajuns la un consens. În stilul său caracteristic, a dat apoi nota „10 din 10” întâlnirii.

PHOTO STORY: President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin arrive at the Anchorage for their first face-to-face meeting since 2019, in Alaska, United States, on Friday. Earlier, the two leaders landed at Joint Base Elmendorf-Richardson, where they shook hands and… pic.twitter.com/Zy6PcGhN3B — LEADERSHIP NEWS (@LeadershipNGA) August 16, 2025

Un summit cu miză, dar fără angajamente

Pentru Trump, simpla desfășurare a întâlnirii reprezintă un succes de imagine – o demonstrație de leadership și, poate, un pas spre o candidatură la Premiul Nobel pentru Pace. Dar pentru Kremlin, câștigul este mai clar și mai strategic: recâștigarea unui loc la masa puterilor globale, evitarea unor noi sancțiuni americane și, mai ales, obținerea de timp prețios pe frontul din Ucraina.

Putin a venit la Anchorage cu avantajul militar clar – trupele sale avansau în estul Ucrainei, iar chiar în ajunul întâlnirii a lansat un atac cu rachetă balistică și a cucerit noi poziții în apropierea orașului Dobropillia.

Vladimir Putin and Donald Trump driving off together, sharing a laugh in a friendly, upbeat mood.... 💪💪 pic.twitter.com/hzwLnmBoBM — Richard (@ricwe123) August 15, 2025

Negocierile au pornit oricum de pe poziții dezechilibrate. Putin își dorea recunoașterea teritorială a ceea ce ocupase deja – fără să clarifice exact ce înseamnă această „ofertă”. Emisarul american, Steve Witkoff, a transmis o versiune confuză și incompletă a propunerii Moscovei, lăsând diplomația europeană să încerce, cu disperare, să înțeleagă ce se discută cu adevărat, scrie Daily Mail.

Trump ar fi fost dispus să accepte un schimb de teritorii – dar promisese să nu ia nicio decizie fără acordul lui Volodimir Zelenski, liderul ucrainean care nu a fost invitat la summit. Zelenski, la rândul său, dorea mai întâi un armistițiu. Între timp, europenii cereau garanții de securitate postbelică, iar Putin voia o excludere oficială a Ucrainei din NATO – un punct inacceptabil pentru Occident.

Nici trădare, dar nici progres

Pentru Ucraina și aliații săi europeni, singura consolare a fost că nu s-a produs o „trădare” în stilul Ialta. Istoria părea să se repete: un lider est-european lăsat în afara negocierilor în care se decide soarta teritoriului său. Cu aproximativ 20% din Ucraina aflat sub ocupație rusă – zone bogate în resurse precum cărbune, gaze naturale și litiu – temerile privind un potențial „Ialta 2” nu erau nejustificate.

Trump nu a jucat, cel puțin de această dată, rolul lui Neville Chamberlain. Nu a fost un nou München. A refuzat să cedeze imediat presiunilor și și-a păstrat, cel puțin aparent, o poziție de negociator dur. De altfel, în ultimele săptămâni, președintele american a exprimat o doză de scepticism tot mai mare față de omologul său rus: „Primim o mulțime de minciuni de la Putin. Pare prietenos, dar totul e lipsit de conținut.”

De această dată, Trump a evitat greșelile de la Helsinki (2018), când fusese acuzat că i-a dat dreptate lui Putin în fața propriilor servicii de informații. Nu a mai existat o întrevedere privată, ci o formulă „3 la 3”, cu consilieri prezenți. De partea americană, Witkoff a fost însoțit de secretarul de stat Marco Rubio, un critic vehement al Kremlinului.

Imagine, nu conținut

Chiar și fără un acord concret, summitul i-a oferit lui Putin un cadru de reafirmare internațională. Faptul că a pășit pe pământ american – mai exact, în Alaska, regiune vândută de Rusia în 1867 – i-a oferit o platformă de imagine, cu reverberații propagandistice acasă.

Pe pista de la baza Elmendorf-Richardson, Trump l-a întâmpinat personal, cu un zâmbet larg și o strângere de mână forțată, menită să transmită dominanță. Putin a rezistat jocului de putere, păstrând aparențele de egalitate. Un reporter american a întrerupt momentul cu întrebarea: „Veți înceta să mai ucideți civili?” – întrebare ignorată teatral de liderul rus, care a mimat că nu aude.

Întrevederea a fost precedată de un gest de bunăvoință din partea Moscovei: o promisiune vagă privind o posibilă reluare a discuțiilor pe tema controlului armelor nucleare – o temă-cheie, având în vedere că SUA și Rusia dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume. Tratatul New START expiră în februarie, iar orice reluare a negocierilor ar putea fi o miză majoră.

Dar până acolo, drumul e lung. Și, așa cum arată cercetările Centrului de Studii Strategice de la Haga, doar 16% din conflictele interstatale din perioada 1946–2005 s-au încheiat cu un acord de pace. În jumătate dintre cazuri, conflictul a reizbucnit în următorii cinci ani.

Summitul din Alaska nu a adus pacea. Nu a adus nici o ruptură majoră. Dar a arătat, încă o dată, că în absența Ucrainei la masa negocierilor, viitorul său continuă să fie discutat, dacă nu decis, în alte capitale. Iar Putin, chiar și fără o victorie clară, a câștigat timpul de care avea nevoie. Iar uneori, în război, timpul e tot ce contează, conchide The Daily Mail.

