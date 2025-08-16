Liderii europeni au transmis un mesaj clar și ferm după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska: sprijinul pentru Ucraina rămâne neclintit, iar viitorul acesteia în Uniunea Europeană și în NATO nu poate fi condiționat de Moscova.

Declarația comună a fost semnată de președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul polonez Donald Tusk, președintele Consiliului European António Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Un summit fără acord, dar cu pași diplomatici

Deși întâlnirea dintre Trump și Putin nu s-a încheiat cu un acord de pace, liderii europeni au salutat eforturile președintelui american de a relansa discuțiile privind încetarea conflictului din Ucraina.

„Liderii au salutat eforturile președintelui Trump de a opri vărsarea de sânge în Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a obține o pace justă și durabilă”, se arată în comunicat. Totodată, se subliniază că, în viziunea lui Trump, „nu există un acord până nu există un acord” – o formulare ce lasă loc negocierilor ulterioare.

Următorul pas ar trebui să fie, conform documentului, o nouă rundă de discuții care să îl includă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. O întâlnire trilaterală – Trump, Zelenski, Putin – cu sprijinul european este deja avută în vedere.

Nicio concesie privind suveranitatea Ucrainei

Declarația liderilor europeni subliniază fără echivoc că viitorul Ucrainei nu se negociază în absența acesteia și că Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului euro-atlantic al Kievului.

„Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate ferme pentru a-și putea apăra suveranitatea și integritatea teritorială”, se precizează în comunicat. „Salutăm angajamentul exprimat de președintele Trump privind acordarea unor astfel de garanții din partea SUA.”

Liderii UE avertizează totodată că nu vor accepta niciun compromis care ar impune limitări asupra capacității de apărare a Ucrainei sau asupra relațiilor sale de cooperare cu alte state.

„Rusia nu poate avea veto asupra parcursului Ucrainei către Uniunea Europeană și NATO. Deciziile privind teritoriul său aparțin Ucrainei. Frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se afirmă în document.

Sprijin constant și presiune economică susținută

Comunitatea europeană își reafirmă sprijinul pentru Ucraina nu doar în plan diplomatic, ci și prin menținerea presiunii asupra economiei de război a Rusiei. Sancțiunile economice vor continua, iar măsurile vor fi extinse, anunță liderii europeni, „până la obținerea unei păci juste și durabile”.

„Vom face mai mult pentru a menține Ucraina puternică. Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră de neclintit în efortul de a ajunge la o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.”

Summit-ul Trump-Putin de la Anchorage a fost primul contact direct dintre cei doi lideri după o pauză de șase ani și a fost privit cu îngrijorare în capitalele europene, în special prin prisma excluderii inițiale a Ucrainei din discuții. Deși întâlnirea nu s-a concretizat într-un acord, semnalele transmise de ambele părți sugerează reluarea unei inițiative diplomatice.

În acest context, declarația liderilor europeni are rolul de a reafirma că viitorul Ucrainei nu poate fi decis în absența acesteia și că dreptul său de a alege alianțele și parteneriatele strategice este unul suveran și inalienabil.

