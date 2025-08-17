Cum s-ar putea încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Două scenarii probabile

Summitul recent dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, s-a încheiat fără un progres vizibil în direcția păcii în Ucraina. Cu toate acestea, două scenarii principale privind posibila încheiere a războiului devin tot mai conturate, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal.

Conform publicației, Ucraina s-ar putea îndrepta fie către o variantă în care își pierde o parte din teritorii, dar își menține suveranitatea și securitatea, fie către un deznodământ mai dur — pierderea atât a teritoriilor, cât și a independenței, revenind, în esență, în sfera de influență a Moscovei.

Obiectivele neschimbate ale Kremlinului

Vladimir Putin continuă să pună accentul pe așa-numitele „cauze fundamentale” ale conflictului, în special orientarea pro-occidentală a Ucrainei și extinderea NATO în Europa Centrală și de Est. Acest discurs reflectă obiectivele de lungă durată ale Kremlinului: refacerea influenței politice asupra Ucrainei, reafirmarea dominației în Europa de Est și recâștigarea statutului de mare putere globală.

Tentativa Rusiei de a ocupa direct capitala ucraineană, Kiev, a eșuat, iar în ciuda unor progrese limitate pe front, prețul plătit de armata rusă rămâne ridicat. De cealaltă parte, speranțele Kievului de a elibera complet teritoriul național au fost diminuate de oboseala forțelor armate ucrainene și de limitările resurselor disponibile.

În acest context, WSJ identifică două posibile scenarii finale.

Scenariul 1: Împărțirea cu protecție occidentală

Oficialii ucraineni par să fi acceptat, cu reținere, că eliberarea completă a teritoriului național prin mijloace militare este improbabilă. Președintele Volodimir Zelenski, în discuțiile recente cu lideri europeni și cu Donald Trump, s-a arătat dispus să ia în calcul o eventuală negociere post-încetare a focului, în care linia actuală a frontului ar putea deveni o nouă graniță de facto.

Chiar dacă Ucraina și aliații săi europeni afirmă că nu vor recunoaște legal ocupația teritoriilor ucrainene de către Rusia — invocând riscul unui precedent periculos pentru dreptul internațional —, se conturează acceptarea tacită a realității de pe teren.

Cel mai favorabil scenariu pentru Ucraina și partenerii săi ar presupune oprirea Rusiei la granițele actualei linii de contact, ce include aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Kremlinul însă solicită retragerea trupelor ucrainene din zone pe care încă nu le controlează, precum părți ale regiunii Donețk, unde forțele Kievului mențin poziții fortificate.

Pentru restul de 80% din Ucraina, obiectivul autorităților de la Kiev este protejarea suveranității prin consolidarea propriei capacități de apărare și prin angajamente de securitate din partea partenerilor occidentali. O inițiativă condusă de Marea Britanie și Franța ar putea include chiar desfășurarea unor forțe aliate pe teritoriul ucrainean, ca măsură de descurajare.

Statele europene speră ca și Statele Unite să susțină astfel de garanții. În ultimele zile, deschiderea manifestată de Donald Trump față de această idee a fost primită cu un optimism prudent. Totuși, natura exactă a implicării americane rămâne incertă.

Un astfel de aranjament ar semăna cu modelul de divizare al Peninsulei Coreene după 1953: o linie de separație stabilă, cu sprijin internațional pentru securitatea unei Ucraine independente. Pentru Putin, însă, acest rezultat ar echivala cu un eșec strategic — menținerea unor teritorii devastate, dar pierderea definitivă a influenței asupra unei țări pe care o consideră „frățească”.

Un astfel de compromis ar deveni posibil doar dacă riscurile economice și sociale interne pentru Rusia ar deveni insuportabile. Până în prezent, însă, nu există semne că această condiție s-a materializat.

„Poziția actuală a Moscovei este că, deși războiul este dificil, Ucraina este și mai fragilă și, în cele din urmă, va ceda înainte ca Rusia să fie forțată să o facă”, explică analistul Janis Kluge de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate.

Washingtonul a luat în calcul noi măsuri economice pentru a slăbi Rusia: sancționarea cumpărătorilor de petrol rusesc, limitarea accesului bancar și interzicerea utilizării flotei maritime clandestine a Rusiei. Deși eficiența acestor măsuri ar putea crește în timp, rămâne de văzut dacă ele vor fi suficiente pentru a schimba calculele Kremlinului.

Scenariul 2: Împărțirea cu subordonare

Într-un scenariu mai pesimist, Ucraina nu doar că ar pierde teritorii, ci ar deveni și dependentă politic de Rusia. Încă de la începutul invaziei din 2022, Moscova a cerut nu doar control asupra regiunilor ocupate, ci și transformări fundamentale ale statului ucrainean — de la reformarea armatei, la modificarea Constituției și a identității naționale.

Riscul major, în acest caz, este ca Ucraina să nu mai poată rezista unui nou atac, ceea ce ar forța autoritățile de la Kiev să accepte condițiile dictate de Kremlin. Un asemenea rezultat ar însemna transformarea Ucrainei într-un „protectorat” rusesc — o înfrângere profundă pentru o țară care aspiră la democrație și integrare euro-atlantică.

Un astfel de deznodământ ar putea fi impus doar pe câmpul de luptă. În pofida oboselii și a dezechilibrelor interne, armata ucraineană continuă să reziste. Într-un conflict tot mai dominat de tehnologia dronelor, avantajul este adesea de partea apărării.

„Nu văd colapsul forțelor armate ucrainene”, afirmă Michael Kofman, analist militar. „Însă dacă nu sunt rezolvate problemele legate de comanda și structura armatei, Ucraina riscă o epuizare progresivă, chiar dacă nu o înfrângere decisivă.”

În pofida superiorității Rusiei în materie de resurse, populație și armament, Ucraina a demonstrat o reziliență remarcabilă, menținând deschis rezultatul conflictului.

Vladimir Putin a respins propunerile occidentale privind o încetare a focului care ar îngheța actualele linii de front și ar deschide calea spre negocieri. Liderul de la Kremlin a reiterat că va continua războiul până când cererile Rusiei vor fi satisfăcute. A menționat nevoia unor garanții de securitate pentru Ucraina, dar precedentele runde de discuții au arătat că „diavolul se ascunde în detalii”.

Potrivit Reuters, la întâlnirea din Alaska, Putin i-ar fi prezentat lui Trump o listă de cerințe privind încheierea conflictului, printre care se numără și concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Președintele Zelenski urmează să se deplaseze la Washington pe 18 august, pentru noi discuții cu liderul american. El va fi însoțit de mai mulți lideri europeni — într-o încercare de a preveni tensiunile manifestate la începutul anului, în cadrul unei reuniuni anterioare cu Trump.

