Anunțul președintelui american Donald Trump, făcut în urmă cu doar o săptămână, privind organizarea unei întâlniri directe cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, a declanșat o mobilizare accelerată a Secret Service. Potrivit Bloomberg, singurul agent aflat în acel moment în cel mai nordic stat american a fost nevoit să coordoneze pregătirile pentru sosirea a sute de colegi în doar câteva zile — într-un efort pe care sursele citate îl descriu drept „un sprint logistic” fără precedent.

Misiunea este una complexă: asigurarea simultană a protecției liderului american și a președintelui rus, fiecare însoțit de propria gardă de corp bine înarmată, impune un echilibru strict în materie de securitate și protocoale diplomatice. Deși desfășurarea are loc pe teritoriul SUA, ceea ce simplifică transferul de echipamente și armament, geografia izolată a regiunii Anchorage ridică dificultăți logistice majore.

Infrastructură limitată, nevoi excepționale

Orașul Anchorage, care găzduiește summitul, dispune de un număr limitat de camere de hotel și o piață restrânsă a serviciilor de transport. Ca urmare, vehiculele pentru coloanele oficiale au fost transportate cu avioane cargo din celelalte 48 de state. În plus, alte „resurse critice”, inclusiv echipamente de comunicații și truse medicale, au fost aduse cu avionul sau pe cale rutieră.

Summitul va avea loc pe baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska. Fost punct de monitorizare în timpul Războiului Rece, situat la mai puțin de 1.600 km de Rusia, complexul oferă securitate militară sporită, acces controlat și infrastructură capabilă să asigure protecția ambilor lideri fără implicarea publicului.

„Suntem în plin sezon turistic. Hotelurile sunt pline, iar mașinile de închiriat, indisponibile. Faptul că summitul are loc într-o bază militară rezolvă multe dintre aceste dificultăți”, a declarat guvernatorul statului Alaska, Mike Dunleavy, într-o conferință de presă susținută pe 14 august.

Securitate simetrică, control bilateral

Potrivit oficialilor citați de Bloomberg, negocierile dintre delegațiile americană și rusă au vizat un protocol riguros de reciprocitate. Orice privilegiu acordat unui lider — fie că e vorba de spații de așteptare, numărul agenților de pază sau poziționarea translatorilor — trebuie să fie egal și echivalent pentru celălalt.

Agenții ruși controlează strict perimetrul imediat al președintelui Putin, în timp ce Secret Service este responsabil de securitatea zonei exterioare. Nu este permisă nicio interacțiune între personalul de securitate: nimeni din partea americană nu are acces la vehiculele rusești și viceversa.

„Dacă zece agenți americani sunt postați în fața sălii de ședințe, atunci zece agenți ruși vor sta de partea cealaltă. Om la om, armă la armă”, a explicat una dintre sursele implicate în organizare.

În prezent, sute de agenți ai Secret Service sunt deja desfășurați în Anchorage. Hotelurile din oraș sunt ocupate aproape în întregime de personalul de securitate, iar parcările de închirieri auto au fost rezervate integral pentru coloanele oficiale. Poliția locală a fost integrată în planul de securitate, iar fiecare traseu al liderilor este coordonat astfel încât să se evite orice contact direct între delegați, menținând în același timp standardele stricte de protecție.

O alegere strategică și simbolică

Decizia de a organiza summitul la Elmendorf-Richardson a venit după săptămâni de planificare și negocieri privind securitatea și logistica. Alegerea bazei militare oferă un cadru securizat, departe de zonele urbane, cu acces limitat pentru presă și protestatari, dar și cu infrastructură completă pentru comunicații sensibile și operațiuni de escortare.

Baza, aflată în Anchorage — cel mai mare oraș din Alaska — a fost creată în 2010 prin fuziunea dintre Elmendorf Air Force Base și Fort Richardson. De-a lungul decadelor, a jucat un rol esențial în strategia de apărare a SUA în fața Uniunii Sovietice, găzduind escadrile de avioane de vânătoare și rețele radar de avertizare timpurie.

Chiar dacă multe dintre sistemele radar au fost dezafectate, baza rămâne activă și găzduiește avioane de luptă F-22 Raptor. Aparatele de aici sunt frecvent mobilizate pentru a intercepta avioane rusești care intră în spațiul aerian american dinspre nord.

Îngrijorări privind păstrarea secretelor de delegația rusă

Prezența lui Vladimir Putin pe o bază militară americană care a fost proiectată, în mare parte, pentru a contracara exact tipul de amenințări pe care Rusia le reprezintă astăzi, este una plină de ironie geopolitică.

Baza militară americană din Alaska, construită să intercepteze avioanele Rusiei, se pregătește acum, paradoxal, să primească unul.

De-a lungul decadelor, SUA au monitorizat spațiul aerian nordic, în căutarea unor semne de agresiune din partea Uniunii Sovietice, iar mai recent — din partea Rusiei și Chinei.

De această dată, însă, nu e vorba despre detectarea unei incursiuni aeriene ostile, ci despre primirea oficială a unui lider care, în mod tradițional, nu ar fi fost invitat în astfel de spații militare americane.

Discreție oficială, îngrijorare neoficială

Oficialii bazei au refuzat să răspundă întrebărilor legate de modul în care vor asigura securitatea vizitei sau despre pregătirile logistice. Casa Albă a oferit același răspuns: tăcere, invocând protejarea operațiunilor.

Foști comandanți militari susțin că baza are infrastructura necesară pentru a găzdui astfel de evenimente, dacă sunt luate măsurile adecvate.

„Elmendorf-Richardson este o bază mare, iar conversațiile nu se vor desfășura în zone sensibile sau esențiale pentru misiunile noastre”, spune David Nahom, fost comandant al regiunii NORAD Alaska și al Comandamentului Forțelor Aeriene din zonă, retras anul trecut. „Am avut mereu vizitatori internaționali, poate nu ruși, dar suntem obișnuiți cu astfel de situații.”

Baza are proceduri clare pentru a izola zonele clasificate în timpul vizitelor de nivel înalt, iar măsurile contra spionajului, fie el electronic sau fizic, sunt parte din rutina operațională.

Summitul, într-un moment de maximă tensiune

Întâlnirea Trump–Putin de la Anchorage este programată pentru astăzi, 15 august. Președintele american a descris reuniunea drept „exploratorie”, ca un posibil prim pas spre încheierea războiului din Ucraina. Potrivit unor surse diplomatice, ar putea fi discutată inclusiv o eventuală „reevaluare teritorială” – o formulare vagă, dar cu potențial exploziv în contextul internațional actual.

La rândul său, Vladimir Putin a transmis semnale de disponibilitate pentru reluarea cooperării economice și a sugerat posibilitatea unui nou acord de control al armamentului, lăudând public inițiativa lui Trump de a căuta o soluție la conflict.

Îngrijorări la nivel european

Donald Trump a discutat anterior cu liderii europeni și a agreat „linii roșii” referitoare la Ucraina. Totuși, Politico notează că, deși oficialii europeni s-au arătat inițial optimiști, summitul ar putea aduce surprize neplăcute, dat fiind caracterul imprevizibil al lui Trump și capacitatea dovedită a lui Putin de a manipula negocierile.

