Un acord preliminar privind încetarea focului în aer ar exista între Rusia și Ucraina – The Economist

Războiul din Ucraina pare să fi intrat într-o nouă fază de tatonări diplomatice, după ce în spațiul public au apărut informații despre un acord preliminar de încetare a focului în spațiul aerian – un gest cu miză simbolică și strategică, menit să pregătească terenul pentru o posibilă întâlnire între liderii Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.

Potrivit corespondentului The Economist, Oliver Carroll, surse apropiate negocierilor afirmă că această încetare temporară a ostilităților în aer ar urma să rămână în vigoare până la o întrevedere între Volodimir Zelenski, Vladimir Putin și Donald Trump. Discuțiile s-ar purta, potrivit acelorași surse, într-un cadru informal, dar cu o încărcătură geopolitică majoră. „Credem că cerul va oferi primele semnale ale rezultatului acestor negocieri… Săptămâna viitoare va fi interesantă”, a relatat Carroll, citând un oficial sub protecția anonimatului.

Informația vine pe fondul unor mișcări diplomatice discrete, dar intense. Înaintea summitului din Alaska, The Economist nota că președintele Rusiei ar fi propus o formă de încetare parțială a focului – atât în aer, cât și pe mare – în speranța obținerii unui avantaj de imagine și a unui răgaz tactic.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc pe 15 iulie la Anchorage, Alaska – loc simbolic, izolat, dar strategic. Deși discuțiile s-au încheiat fără acordul mult așteptat privind încetarea focului, președintele american a declarat public că oferă reuniunii nota „10 din 10”, în contrast evident cu evaluările presei occidentale, care au considerat momentul un eșec diplomatic major pentru Washington. „Părea că Putin a venit, și-a spus punctul de vedere, și a plecat”, au descris unii jurnaliști prezenți la fața locului atmosfera negocierilor.

Ulterior, Donald Trump l-a contactat telefonic pe Volodimir Zelenski, conform unei promisiuni făcute anterior. Conținutul discuției nu a fost dezvăluit, însă, într-un interviu acordat presei americane, liderul de la Casa Albă a lăsat de înțeles că există o „înțelegere de principiu” cu Putin, care ar implica un posibil schimb de teritorii și garanții de securitate din partea SUA. Finalul conflictului, a sugerat Trump, ar depinde acum în mod direct de decizia președintelui ucrainean.

Între diplomație și realpolitik, ceea ce se întâmplă zilele acestea între marile capitale indică o reconfigurare în curs – una care ar putea redefini nu doar frontierele Ucrainei, ci și parametrii de securitate ai Europei, conchide The Economist.

