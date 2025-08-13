Summit Trump–Putin în Alaska. Ce ar putea învăța președintele american de la Reagan

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 13 August 2025, ora 22:46
316 citiri
Summit Trump–Putin în Alaska. Ce ar putea învăța președintele american de la Reagan
La întâlnirea Trump-Putin există pericolul repetării acordului de la Munchen din 1938 FOTO: Hepta

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-un summit programat să aibă loc în Alaska. Întâlnirea, anunțată recent, a surprins atât diplomații, cât și observatorii internaționali, și vine într-un moment delicat al eforturilor Statelor Unite de a obține o încetare a focului în Ucraina.

În centrul discuțiilor s-ar putea afla o posibilă oprire a ostilităților în Ucraina – o solicitare reiterată în mod constant de administrația Trump în ultimele luni. Cu toate acestea, analiștii avertizează că summitul riscă să fie perceput drept un succes diplomatic pentru Kremlin, în lipsa unui acord clar de încetare a războiului, relatează CNN.

Poziții divergente

Donald Trump a solicitat anterior o încetare a focului de 30 de zile, pe durata căreia să aibă loc negocieri de pace. Ucraina a acceptat această propunere în martie, însă Rusia a refuzat și, potrivit Washingtonului, a continuat să își intensifice atacurile.

Într-un efort de a pune presiune asupra Moscovei, administrația Trump a anunțat recent o nouă politică: în cazul în care Rusia nu acceptă încetarea focului, vor fi aplicate sancțiuni economice suplimentare atât împotriva Moscovei, cât și a statelor care achiziționează produse energetice rusești. India, al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc după China, a fost deja vizată de noile măsuri tarifare.

În același timp, Trump a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Ucraina prin intermediul sistemelor militare finanțate de aliații NATO. La summitul recent al Alianței, liderii statelor membre au agreat o creștere a cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB – o decizie considerată semnificativă în actualul context de securitate.

Lecția de la Reykjavik

Experții în politică externă sugerează că președintele Trump ar putea adopta o abordare inspirată din istoria diplomatică americană. În 1986, președintele Ronald Reagan s-a întâlnit cu liderul sovietic Mihail Gorbaciov în Islanda, într-un summit care s-a încheiat fără un acord formal, dar care a fost considerat ulterior un moment-cheie în detensionarea Războiului Rece.

Reagan a refuzat să accepte compromisuri pe teme considerate esențiale, cum ar fi inițiativa americană de apărare strategică (cunoscută ca „Star Wars”), preferând să întrerupă discuțiile decât să cedeze. Un an mai târziu, SUA și URSS semnau primul tratat de eliminare a unei categorii întregi de arme nucleare.

Provocări și riscuri

Oficialii americani se așteaptă ca partea rusă să încerce să extindă agenda summitului cu subiecte colaterale, precum cooperarea în domeniul nuclear, comerț sau terorism. Potrivit unor foști negociatori, acesta este un mecanism obișnuit prin care diplomația rusă încearcă să influențeze tonul discuțiilor.

Un alt aspect sensibil este absența Ucrainei de la masa negocierilor. Analiștii avertizează că summitul nu trebuie să ofere imaginea simbolică a doi lideri mari desenând viitoarele granițe ale Europei în absența părții direct afectate.

„Dacă nu ești la masă, ești în meniu” – o expresie frecvent invocată în diplomație – pare relevantă în acest context.

Summitul din Alaska este văzut ca o oportunitate potențială de a reporni procesul de pace, însă rezultatul rămâne incert. Oficialii de la Washington susțin că, fără un armistițiu clar și verificabil, orice discuție despre teritorii sau concesii politice este prematură.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că „summitul va fi un test pentru cât de serios este președintele Putin în privința încheierii acestui război”.

Pentru Donald Trump, întâlnirea ar putea reprezenta o ocazie de a-și demonstra abilitățile diplomatice într-un moment-cheie. Însă, în lipsa unui progres concret privind încetarea războiului, summitul riscă să devină un simplu exercițiu de imagine – sau, mai grav, o concesie geopolitică cu efecte pe termen lung.

Izolare strategică și improvizație periculoasă: Trump se întâlnește cu Putin fără o echipă de experți în Rusia
Izolare strategică și improvizație periculoasă: Trump se întâlnește cu Putin fără o echipă de experți în Rusia
Într-un moment de tensiune geopolitică acută și pe fondul unei erodări sistematice a mecanismelor instituționale de politică externă ale SUA, președintele Donald Trump se pregătește...
Pacea nu intră în negocieri. Ce așteaptă Kremlinul de la întâlnirea Trump-Putin
Pacea nu intră în negocieri. Ce așteaptă Kremlinul de la întâlnirea Trump-Putin
În cercurile de la Kremlin, întâlnirea din 15 august dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Moscova, Vladimir Putin, este privită cu speranță – dar nu una legată de...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #summit alaska, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #lectia ronald reagan , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: actele de divort au fost semnate! Ce i-a luat fostului sot, dupa ce a inselat-o
ObservatorNews.ro
Cat va plati un roman care a acumulat o pensie privata de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
DigiSport.ro
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurentiu Reghecampf, ajuns in Sudan: "Pleaca de acolo urgent! Inseamna moarte"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Locuitorii din Alaska pregătesc proteste în ajunul summitului Trump–Putin. „Nu vrem dictatori pe pământ american”
  2. Grok, inteligența artificială a lui Elon Musk, a dat verdictul: "Călin Georgescu este cel mai mare infractor din România"
  3. Plan de pace controversat. SUA și Rusia ar lua în calcul un model de tip „Cisiordania” pentru Ucraina, în contextul discuțiilor privind o încetare a focului
  4. Ministrul Sănătății vrea să lanseze un program-pilot în spitale. Obiectivul lui Rogobete este integrarea asigurărilor private în serviciile publice
  5. Trump surprinde cu planuri militare secrete privind o forță de reacție rapidă pentru intervenții militare în orașele americane
  6. Summit Trump–Putin în Alaska. Ce ar putea învăța președintele american de la Reagan
  7. Dezvăluire făcută de premierul polonez Donald Tusk: "Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa"
  8. Prima categorie profesională care cere demisia Guvernului Bolojan. Anunț major despre greva generală: „Educația va fi distrusă! O gândire de tip taliban”
  9. Izolare strategică și improvizație periculoasă: Trump se întâlnește cu Putin fără o echipă de experți în Rusia
  10. Trump vrea ”rapid” o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski după cea din Alaska. ”Dacă simt că nu este potrivit, atunci nu” VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...