Summit Trump–Putin în Alaska. Ce ar putea învăța președintele american de la Reagan

La întâlnirea Trump-Putin există pericolul repetării acordului de la Munchen din 1938 FOTO: Hepta

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-un summit programat să aibă loc în Alaska. Întâlnirea, anunțată recent, a surprins atât diplomații, cât și observatorii internaționali, și vine într-un moment delicat al eforturilor Statelor Unite de a obține o încetare a focului în Ucraina.

În centrul discuțiilor s-ar putea afla o posibilă oprire a ostilităților în Ucraina – o solicitare reiterată în mod constant de administrația Trump în ultimele luni. Cu toate acestea, analiștii avertizează că summitul riscă să fie perceput drept un succes diplomatic pentru Kremlin, în lipsa unui acord clar de încetare a războiului, relatează CNN.

Poziții divergente

Donald Trump a solicitat anterior o încetare a focului de 30 de zile, pe durata căreia să aibă loc negocieri de pace. Ucraina a acceptat această propunere în martie, însă Rusia a refuzat și, potrivit Washingtonului, a continuat să își intensifice atacurile.

Într-un efort de a pune presiune asupra Moscovei, administrația Trump a anunțat recent o nouă politică: în cazul în care Rusia nu acceptă încetarea focului, vor fi aplicate sancțiuni economice suplimentare atât împotriva Moscovei, cât și a statelor care achiziționează produse energetice rusești. India, al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc după China, a fost deja vizată de noile măsuri tarifare.

Ads

În același timp, Trump a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Ucraina prin intermediul sistemelor militare finanțate de aliații NATO. La summitul recent al Alianței, liderii statelor membre au agreat o creștere a cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB – o decizie considerată semnificativă în actualul context de securitate.

Lecția de la Reykjavik

Experții în politică externă sugerează că președintele Trump ar putea adopta o abordare inspirată din istoria diplomatică americană. În 1986, președintele Ronald Reagan s-a întâlnit cu liderul sovietic Mihail Gorbaciov în Islanda, într-un summit care s-a încheiat fără un acord formal, dar care a fost considerat ulterior un moment-cheie în detensionarea Războiului Rece.

Reagan a refuzat să accepte compromisuri pe teme considerate esențiale, cum ar fi inițiativa americană de apărare strategică (cunoscută ca „Star Wars”), preferând să întrerupă discuțiile decât să cedeze. Un an mai târziu, SUA și URSS semnau primul tratat de eliminare a unei categorii întregi de arme nucleare.

Ads

Provocări și riscuri

Oficialii americani se așteaptă ca partea rusă să încerce să extindă agenda summitului cu subiecte colaterale, precum cooperarea în domeniul nuclear, comerț sau terorism. Potrivit unor foști negociatori, acesta este un mecanism obișnuit prin care diplomația rusă încearcă să influențeze tonul discuțiilor.

Un alt aspect sensibil este absența Ucrainei de la masa negocierilor. Analiștii avertizează că summitul nu trebuie să ofere imaginea simbolică a doi lideri mari desenând viitoarele granițe ale Europei în absența părții direct afectate.

„Dacă nu ești la masă, ești în meniu” – o expresie frecvent invocată în diplomație – pare relevantă în acest context.

Summitul din Alaska este văzut ca o oportunitate potențială de a reporni procesul de pace, însă rezultatul rămâne incert. Oficialii de la Washington susțin că, fără un armistițiu clar și verificabil, orice discuție despre teritorii sau concesii politice este prematură.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că „summitul va fi un test pentru cât de serios este președintele Putin în privința încheierii acestui război”.

Pentru Donald Trump, întâlnirea ar putea reprezenta o ocazie de a-și demonstra abilitățile diplomatice într-un moment-cheie. Însă, în lipsa unui progres concret privind încetarea războiului, summitul riscă să devină un simplu exercițiu de imagine – sau, mai grav, o concesie geopolitică cu efecte pe termen lung.

Ads