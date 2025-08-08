O eventuală întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, discutată deja în termeni de „mare compromis între puteri”, ar putea avea loc fără participarea Ucrainei –, iar acest scenariu îngrijorează, pe bună dreptate, Kievul și capitalele europene. Nu este ceea ce Ucraina are nevoie. Nici ceea ce Europa ar trebui să accepte, susține, în Kyiv Post, analistul britanic Timothy Ash.

După luni în care a părut că refuză dialogul, Putin ar putea obține exact ce și-a dorit: o scenă bilaterală, de tipul „marilor puteri”, în care soarta Ucrainei să se decidă peste capul ei.

Putin s-a prefăcut a fi prea dur pentru a obține ceva, iar în cele din urmă s-ar putea să obțină exact ceea ce și-a dorit, adică un summit bilateral al „Marilor Puteri” cu Trump.

Putin va spera cu siguranță că la acel summit cei doi lideri vor putea împărți lumea - Ucraina pentru Putin, Groenlanda și altele pentru Trump.

Ialta II - Putin ar fi putut chiar sugera asta, dar probabil va fi la Istanbul, deoarece Turcia este unul dintre puținele state în care toate cele trei părți au încredere acum.

Ecouri de la Ialta?

Putin nu dă niciun semn că ar dori încheierea rapidă a războiului. Dimpotrivă, el pariază pe oboseala Occidentului și pe epuizarea Ucrainei, mizând pe faptul că în logica unui război lung, Rusia – cu industria sa militară reorientată pe producție masivă – va avea câștig de cauză.

Administrația Trump, în viziunea Kremlinului, nu are o viziune coerentă, iar diviziunile din interiorul Europei alimentează speranța rusă că frontul de sprijin pentru Ucraina va ceda în timp.

Ce a pierdut Trump deja

Când s-a întors la Casa Albă, Trump deținea toate cărțile în raport cu Rusia: putea impune sancțiuni suplimentare, putea oferi Ucrainei garanții de securitate sau avansa discuții despre NATO. În schimb, a cedat aproape tot: nicio garanție reală, nicio perspectivă de aderare la NATO pentru Ucraina, o recunoaștere tacită a anexării Crimeei și acceptarea de facto a teritoriilor ocupate.

Mai mult, a limitat sprijinul militar și cooperarea în materie de informații cu Ucraina. Un semnal clar pentru Putin că poate merge mai departe.

Război lung, război industrial

Pe frontul propriu-zis, situația s-a stabilizat într-o aparentă linie de echilibru. Ucraina compensează deficitul de efective prin folosirea intensivă a dronelor. Rusia, la rândul ei, atacă infrastructura militar-industrială ucraineană cu rachete cu rază lungă și drone.

Conflictul se transformă într-o competiție de reziliență industrială și tehnologică: cine produce mai multe drone, rachete și muniții, cine inovează mai rapid, cine rezistă mai mult.

Europa ar putea schimba echilibrul – dacă ar acționa coordonat și cu viteză. Dar răspunsul european rămâne lent, fragmentat și lipsit de viziune strategică. Ucraina are nevoie de un parteneriat industrial real, nu de promisiuni întârziate.

Un summit al ambiguității?

Dacă discuțiile vor avea loc, cel mai probabil la Istanbul, ele nu vor aduce pacea. Putin va căuta să câștige timp sau să-l forțeze pe Trump să impună Ucrainei concesii teritoriale – fără garanții reale de securitate din partea SUA sau a Occidentului.

Pentru Volodimir Zelenski, întoarcerea la Kiev cu un acord care implică cedări teritoriale, dar fără garanții clare, ar fi un dezastru politic.

Pentru Ucraina, viitorul țării depinde de securitate. Nu vor exista investiții, reconstrucție sau stabilitate fără garanții ferme. Din acest punct de vedere, orice înțelegere economică cu Trump – inclusiv cea legată de minerale – devine lipsită de valoare, dacă nu e dublată de protecție strategică.

Manipulare și lipsă de înțelegere

Atât Zelenski, cât și Putin vor încerca, din motive diferite, să tragă de timp și să nu fie cei care „au părăsit masa”. Zelenski vrea să păstreze sprijinul militar american; Putin vrea să evite noi sancțiuni.

Dar cel mai vulnerabil în ecuație ar putea fi chiar Donald Trump – care, în lipsa unei înțelegeri profunde a conflictului, ar putea fi manipulat cu ușurință. Pentru el, dosarul Ucraina nu e decât o problemă de „business” – una pe care ar prefera s-o rezolve rapid, pentru a-și muta atenția spre alte teme.

Însă miza reală nu este o tranzacție imobiliară. Pentru Putin, este vorba despre distrugerea Ucrainei ca stat independent. Pentru Ucraina, este o chestiune de supraviețuire. Diferențele sunt ireconciliabile.

Nicio soluție rapidă

Trump își dorește victorii rapide, dar aici nu există una. Cel mai probabil, va vinde o eventuală înțelegere privind „continuarea discuțiilor” drept un succes diplomatic. În realitate, nu se întrevede nicio soluție viabilă și durabilă de pace. Doar un nou episod dintr-un conflict în care Ucraina rămâne prinsă între puteri care o negociază, dar nu o ascultă.

