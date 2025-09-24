Cum s-a făcut super-drona ucraineană Flamingo cu motoare din tomberon. Palmă pentru producătorii vestici de arme. „Trebuie să dea rezultate, nu să arate bine în broșuri”

Drona (rachetă de croazieră cu lansare de la sol) FP-5 Flamingo este considerată noua „armă-minune” a Ucrainei, fiind ieftină, eficientă, greu de detectat și ușor de produs la scară largă. Ea a fost deja folosită în atacuri asupra pozițiilor rusești din zonele ocupate. Când a fost dezvăluită, mulți analiști din Occident s-au întrebat cum a fost posibil ca un start-up ucrainean, Fire Point, să facă o armă atât de bună la un preț mic, aproximativ 400.000$. Prin comparație, o singură rachetă antitanc americană Javelin costă în jur de 200.000$.

Fire Point a organizat recent o conferință de presă în care a dezvăluit cum racheta Flamingo a fost desenată pe un șervețel și cum este propulsată de motoare găsite în tomberonul de rebuturi. Povestea amintește, nu în mică măsură, de filosofia Aliaților învingători din cel de-al Doilea Război Mondial, lecție uitată ulterior, la finalul Războiului Rece, de Occident.

„Cantitatea este o calitate în sine”

„Cantitatea este o calitate în sine” este un citat adesea atribuit lui Stalin și care reflectă o gândire diametral opusă celei a Germaniei Naziste. Dacă tancurile și armele germane erau minunății tehnice, eficiente, de înaltă precizie, produse la standarde înalte, dar puține, cele sovietice erau simple, produse rapid și în cantități uriașe. La fel și în Vest - fabricile americane de tancuri și avioane, „arsenalul democrației”, au produs cantități uriașe de echipamente, echipamente care au ajutat URSS să reziste Blitzkrieg-ului la început. În 1945, cantitatea a bătut calitatea.

În perioada Războiului Rece, URSS a continuat cu supra-producția de tancuri, blindate, mitraliere și multe altele, deoarece liderii sovietici nu erau neapărat interesați de producția de bunuri pentru piața civilă. În schimb, în SUA, fabricile auto care s-au transformat în fabrici de tancuri în timpul războiului au revenit la mașini pe timp de pace, iar producția nu mai putea continua în același ritm. Văzând că nu pot produce mai mult ca sovieticii, vesticii au început să producă lucruri mai bune, dar mai puține.

După finalul Războiului Rece, producătorii europeni și americani de armament s-au confruntat cu o scădere drastică a comenzilor, așa că s-au concentrat pe arme în cantități mici, scumpe, dar extrem de specializate și avansate. Aceste arme au ajuns în Ucraina în ultimii ani și s-au dovedit bune, dar mult prea puține.

Războiul e mama inovației

În aceste condiții, companii ca Fire Point au putut să intervină. „Poți folosi orice vrei. Principalul lucru este să funcționeze bine pe câmpul de luptă, nu să arate frumos pe hârtie sau în broșurile publicitare. Acesta este criteriul principal”, a spus Irina Terek, director tehnic al Fire Point, într-un interviu pentru publicația ucraineană Militarnyi.

Ea a dezvăluit că FP-5 a început ca o idee „pe un șervețel” în vara anului 2024. A fost un fel de compilație între drona sovietică „Strij” (Tu-141 Strij, dronă de recunoaștere, transformată de ucraineni într-o rachetă de croazieră) și armele „occidentale foarte cunoscute”. Corpul FP-5 este fabricat complet automat de o mașină de țesut fibră de carbon. Întregul ciclu de fabricație al fuselajului durează 6 ore. Utilizarea materialelor compozite scade vizibilitatea pe radar. În plus, se afirmă că racheta zboară la altitudini foarte mici - „niciodată mai sus de 50 de metri”.

Cerința principală în procesul de dezvoltare al armei a fost de a livra foarte ieftin o sarcină utilă de 1.150 kg la o distanță „unde nimeni nu a mai putut livra o astfel de încărcătură până acum”. În același timp, raza de acțiune nu este prioritatea principală.

„Unele dintre operațiunile noastre recente au dovedit că arma, în ciuda tuturor criticilor — că Flamingo este foarte vizibil, foarte vulnerabil, nu foarte manevrabil — a reușit să își atingă obiectivele. Și în ultimii trei ani, nimeni nu a reușit să spargă sistemul de apărare aeriană. Da, poate că nu este perfect, dar aceasta nu este sarcina principală”, a mai spus Terek.

Obiectivul principal pentru Flamingo este acum de a-l face cât mai disponibil pe scară largă. Compania este „mulțumită” de acuratețe, „aproape mulțumită” de producția de masă, dar încă nu este mulțumită de amploarea lansărilor, care depinde în principal de numărul de persoane care pot participa la lansare.

„Am vizat în mod intenționat costuri reduse și vizibilitate minimă. Pot confirma: nu veți putea niciodată distinge între camioanele de pe șosea dacă există sau nu o rachetă Flamingo înăuntru. Și acesta este obiectivul nostru, pentru siguranța personalului. Pentru că orice echipament cu «aspect militar» pe câmpul de luptă este observat imediat de dronele de recunoaștere. Iar acest lucru pune oamenii în pericol enorm”, a mai explicat șefa tehnică a Fire Point, o companie apărută în 2022, după începutul războiului.

Motoare de la rebut, dar suficiente pentru o rachetă care zboară doar un drum

Compania utilizează în prezent un stoc de motoare de avioane turboreactoare vechi, cu o durată de viață rămasă mai mică de 10 ore. Nu mai puteau fi folosite la avioane cu pilot, dar erau perfecte pentru o armă de unică folosință.

„Există mii de astfel de motoare și le-am cumpărat în avans pentru a avea un stoc înainte de producția în masă... Avem un stoc mare pentru multe luni înainte. Nimeni nu le produce în prezent pentru noi. Am găsit aceste motoare literalmente «în groapa de gunoi» și le-am restaurat.”

Cu toate acestea, având în vedere natura finită a acestui stoc și rata ridicată de producție planificată, Fire Point construiește deja o fabrică sub licența unui producător ucrainean pentru a produce motoare independent de la începutul anului viitor. Designul motorului a fost simplificat pe cât posibil, având în vedere necesitatea de a le produce ieftin și în cantități mari, cu o resursă planificată de 10 ore de funcționare.

