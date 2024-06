„Storm II“, superportavionul cu care Putin vrea să sperie Vestul. Ce șanse are proiectul ambițios FOTO

Liderul de la Kremlin visează să construiască un superportavion masiv de 100.000 de tone în încercarea de a rivaliza cu Occidentul.

Viceamiralul în retragere al lui Putin, Vladimir Pepelaiev, s-a lăudat cu planurile Rusiei de a-și arăta încă o dată forța militară.

Fost adjunct al șefului Statului Major al Marinei Ruse, Pepeliaev a fost însărcinat cu dezvoltarea unui astfel de portavion la Institutul de Cercetare Krîlov.

El a dezvăluit că viitoarea navă ar trebui să aibă un deplasament de 70.000 până la 90.000 de tone și va fi propulsată de un reactor nuclear.

Portavionul mamut ar fi, de asemenea, capabil să lanseze avioane de luptă invizibile pe radar Su-57.

"Promițătorul nostru portavion ar trebui să aibă o deplasamet de 70 până la 90 de mii de tone, dar cel mai important lucru nu este deplasamentul sau dronele, ci aeronavele. Astăzi, avem Su-33 și MiG-29K/Cube. În viitor, portavionul nostru ar trebui să fie înarmat cu Su-57", a spus viceamiralul rus.

Pepeliaev a adăugat că Rusia ar avea nevoie de cel puțin patru astfel de portavioane pentru a ajunge din urmă Occidentul.

