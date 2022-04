Irina Abramova este din Bucea și a povestit pentru BBC că ocupanții au ucis civili, despre care știau că nu sunt soldați.

Femeia spune că soțul i-a fost ucis pe stradă, în fața casei lor. Oleg Abramov avea 40 de ani, i s-a spus să îngenuncheze și apoi a fost împușcat în cap. Se întâmpla acum o lună, scrie BBC.

Irina a mai povestit că trupul acestuia a rămas întins pe stradă timp de patru săptămâni și că petele de sânge încă sunt vizibile. Verigheta lui o poartă pe un lanț la gât.

Ea a mai amintit că a țipat la militarii ruși cerându-le să o împuște.

”Ochii lor erau ca gheața”. (...) Soțul meu nu a fost soldat. Le-am spus că suntem civili. Dar ei au fost inumani”, adaugă femeia.

