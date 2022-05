Elvira Borts, o femeie din Ucraina în vârstă de 87 de ani, supraviețuitoare a Holocaustului, a povestit într-un interviu ororile prin care a trecut de la începutul războiului.

Ea și soțul ei au scăpat din Mariupol după ce, mai bine de o lună, au văzut ce înseamnă invazia rusă. Aceasta spune că tot ce a trăit în Mariupol a fost mai groaznic decât asediul Leningradului. Cei doi se află acum în Kiev.

”Când am auzit că trupelor ruse li s-a ordonat să invadeze Ucraina și că civilii nu ar trebui să își facă probleme deoarece nu vor fi atacați, am fost terifiată. Când a început asediul asupra orașului Mariupol, a fost ca la Leningrad, doar că mai rău. Simțeam că o zi are 48 de ore deoarece o zi se simțea cât două în timpul bombardamentelor.

Militarii ruși știau ce trebuie să facă: civilii erau principalele ținte. Și asta s-a întâmplat. Nu am copii sau nepoți fiindcă corpul meu nu s-a dezvoltat complet în timpul Holocaustului. Din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial, am pierdut șansa de a avea copii”, povestește femeia la Radio Free Europe.

87-year-old Elvira survived the Holocaust and the Nazi siege of Leningrad.

Ads

She told @radiosvoboda that what she witnessed in Mariupol was worse. pic.twitter.com/nPCIAlzHo8