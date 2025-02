Surpriza vine de la Kiev. Acordul cu SUA pentru pământurile rare ale Ucrainei este aproape gata, a anunțat un înalt oficial

Vicepremierul ucrainean Olga Stefanișina a anunțat luni, 24 februarie, că acordul dintre Washington și Kiev, prin care Statele Unite vor obține acces privilegiat la resursele naturale ale Ucrainei, este aproape finalizat, conform agențiilor AFP și EFE.

"Echipele Ucrainei și SUA sunt în faza finală a negocierilor asupra acordului privind mineralele", a scris Stefanișina pe rețeaua socială X. Negocierile au fost "foarte constructive" și aproape toate detaliile sunt finalizate, a adăugat responsabila guvernului ucrainean. Acest acord va consfinți un "angajament pentru următoarele decenii" între SUA și Ucraina, a mai afirmat ea.

Ukrainian and U.S. teams are in the final stages of negotiations regarding the minerals agreement. The negotiations have been very constructive, with nearly all key details finalized. We are committed to completing this swiftly to proceed with its signature. We hope both US and…