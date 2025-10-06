SUA avertizează ONU că o țară surpriză trimite mii de militari Rusiei pentru a susține războiul din Ucraina

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 10:10
SUA vor să împiedice ridicarea embargoului împotriva Cubei FOTO un.org

Statele Unite fac lobby pe plan internațional pentru a împiedica adoptarea unei rezoluții ONU care solicită ridicarea embargoului impus Cubei de zeci de ani, folosind argumentul că Havana sprijină militar Rusia în conflictul din Ucraina.

Documentele americane arată că între 1.000 și 5.000 de cubanezi luptă alături de trupele rusești și acuză guvernul cubanez că subminează democrația în emisfera vestică, în timp ce Statele Unite își mobilizează aliații pentru a reduce sprijinul internațional pentru rezoluție, potrivit Reuters.

„După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare furnizor de trupe străine pentru agresiunea rusă și se estimează că 1.000-5.000 de cubanezi luptă în Ucraina”, se arată în documentul din 2 octombrie trimis către zeci de misiuni americane. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să ofere informații mai detaliate despre luptătorii cubanezi, dar a declarat că Washingtonul este conștient că aceștia luptă alături de trupele rusești în Ucraina.

„Regimul cubanez nu a reușit să-și protejeze cetățenii de a fi folosiți drept pioni în războiul ruso-ucrainean”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Documentul acuză, de asemenea, guvernul cubanez că subminează democrația în emisfera vestică, pe fondul creșterii tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela, cel mai important aliat politic și economic al Cubei. Într-o adresă, diplomații americani au îndemnat guvernele să se opună unei rezoluții neobligatorii a Adunării Generale a ONU care solicită SUA să ridice embargoul comercial impus de zeci de ani Cubei.

Votul pentru aceasta este așteptat miercuri, 8 octombrie. Documentul spune că rezoluția plasează „incorect” responsabilitatea pentru problemele Cubei pe umerii Statelor Unite, care, se spune, sunt de fapt cauzate de „propria corupție și incompetență” a Cubei.

Se adaugă că scopul acestei inițiative este de a demonstra opoziția față de administrația SUA prin reducerea semnificativă a numărului de voturi „da” la ONU.

„Voturile împotrivă sunt preferate, dar abținerile sau absențele/neparticiparea la vot sunt, de asemenea, utile”, se arată în document. Autorii adaugă că Washingtonul are nevoie de „aliați și parteneri cu aceleași idei” pentru a avansa această inițiativă.

Rezoluțiile care solicită ridicarea embargoului împotriva Cubei au fost adoptate de Adunarea Generală aproape în fiecare an din 1992. Acestea nu sunt obligatorii. Anul trecut, 187 de țări au votat în favoare, doar Statele Unite și Israelul votând împotrivă.

