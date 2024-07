La declarații înainte, la război înapoi. Europenii sunt solidari cu Ucraina, dar nu vor să lupte contra Rusiei SONDAJ

Europenii rămân în continuare solidari cu Ucraina şi poporul său împotriva invaziei ruse şi sunt, per ansamblu, în favoarea creşterii livrărilor de armament destinat Kievului, însă sunt împărţiţi cu privire la o posibilă ieşire din conflict, arată un sondaj publicat miercuri, 3 iulie, relatează AFP.

Ucrainenii, chestionaţi şi ei, se opun în continuare oricărei concesii teritoriale Rusiei.

Yet another survey (link: https://t.co/6p2xGa7R4n), this time by the very serious European Council on Foreign Relations, that shows how at odds Europeans are with their leaders.

Almost no European people thinks that Ukraine will win the war, except the Ukrainian themselves and,… pic.twitter.com/efxjE8cBxj