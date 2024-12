Pentru occidentali, soluția a fost inumană, dar pentru Kremlin, a fost doar o chestiune de supraviețuire pe câmpul de luptă. În 2023, în încercarea de a compensa performanțele dezastruoase ale trupelor rusești în primele luni ale invaziei din Ucraina, Rusia a recurs la formarea unor unități de asalt din deținuți și alte „resurse de sacrificiu”. Scopul nu era să câștige simpatie, ci să câștige teren – chiar și cu prețul unei brutale abandonări a umanității, scrie Business Insider.

Pentru regimul Vladimir Putin, care nu cunoaște altă opțiune decât victoria, trimiterea în luptă a valurilor de soldați sacrificabili a oferit șansa trupelor ruse de a ocupa mai mult teritoriu ucrainean. La finalul acestei „strategii”, Rusia câștigă teren fără a risca o revoluție internă, astfel că, în ciuda pierderilor uriașe, regimul Putin se menține solid.

