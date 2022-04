Timur Mickievici, un tânăr din Belarus, a decis să se alăture armatei ucrainene și să lupte împotriva rușilor după ce a suferit cumplit din cauza regimului lui Aleksandr Lukașenko, un aliat al lui Vladimir Putin.

Potrivit Nexta, în august 2020, când avea doar 16 ani, băiatul a fost bătut de forțele lui Lukașenko până a intrat în comă.

Ulterior, i s-a deschis și un dosar penal.

Mama sa a decedat, iar Timur a reușit să fugă din spitalul în care se afla și a părăsit Belarusul.

Timur Mickievich, was beaten to a coma by Lukashenko's punishers in August 2020 when he was 16. A criminal case was opened against him, his mother died and he was able to escape from the hospital and leave #Belarus.

Today, he is fighting against #Russian occupiers in #Ukraine. pic.twitter.com/67sdyDjwT5