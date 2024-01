Tânărul de 16 ani care a distrus un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari VIDEO

Un tânăr în vârstă de 16 ani de Daghestan a fost arestat în Rusia după ce ar fi incendiat un avion de vânătoare-bombardament Su-34.

Incidentul a avut loc în 4 ianuarie 2024, pe aerodromul Shagol din Chelyabinsk. Valoarea avionului distrus este de 50 de milioane de dolari. Aeronava a fost identificată ca făcând parte din Escadrila 21 de aviație comună a Forțelor Aerospațiale Ruse.

Autoritățile ruse au precizat că tânărul ar fi pus în aplicare o operațiune specială derulată de serviciile de informații ale Ucrainei.

Înregistrarea video arată cum o persoană necunoscută aprinde un foc în interiorul uneia dintre prizele de aer ale aeronavei. Spre finalul videoclipului, flăcările din interiorul aeronavei au început să se intensifice.

O sursă din cadrul serviciilor de securitate ucrainene a declarat pentru Ukrainska Pravda că Serviciul de informații al Apărării (GUR) a fost responsabile pentru operațiunea specială desfăşurată în regiunea rusă Cheliabinsk, în noaptea de 3 spre 4 ianuarie.

And here is the video from the GUR at the moment when the Russian Su-34 bomber was set on fire at the airfield in Chelyabinsk 🔥 https://t.co/EpxjK1mPVa pic.twitter.com/MVHtFfIRTt