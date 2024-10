„Dronele dragon” ale Ucrainei distrug și tancuri

Ministerul ucrainean al Apărării a difuzat, vineri, la 4 octombrie, o înregistrare video cu ceea ce a declarat a fi o „dronă dragon” care distruge un tanc rusesc.

Descris drept „filmare de luptă cu adevărat unică”, videoclipul arată mai întâi un vehicul rusesc care este oprit din drum de ceea ce pare a fi foc de artilerie.

Truly unique combat footage: a "dragon" drone spews molten thermite on russian tank and destroys it.

Clipul arată apoi o dronă care zboară deasupra tancului „scuipând termită topită”, înainte de a trece la o scenă care arată vehiculul cuprins de flăcări.

Kyiv Independent nu a putut verifica înregistrarea video.

Armele cu termită dispersează mii de bucăți mici de metal topit care arde la temperaturi care depășesc 2 000 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că poate topi unele vehicule blindate.

Primele înregistrări video ale noului tip de dronă au apărut la 2 septembrie, când pe rețelele de socializare au început să circule înregistrări video cu o dronă care împrăștie ceea ce pare a fi metal alb și incandescent pe o linie de copaci dintr-o zonă nedeclarată a câmpului de luptă. Niciun soldat nu este vizibil în videoclip.

Ukraine’s thermite drones are starting to be used on a large scale. This is literal hell dropped on those Russian troops.

In Russian channels there is great frustration regarding that new drone type.

Source: Telegram / Khornegroup pic.twitter.com/yoVUBZ4pKC