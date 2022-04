Pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu un tanc al armatei ruse care trage de mai multe ori într-un bloc deja distrus din Mariupol.

Orașul, port la Marea Azov, este unul dintre cele mai distruse de armata rusă de la începutul invaziei.

Video of a Russian/DNR tank firing its main cannon at a building in Mariupol. https://t.co/7huqBgVG8n pic.twitter.com/9lmf6OboUO