Noul tanc țestoasă construit de ruși pentru războiul din Ucraina, dotat cu pat de metal pliabil

Prezența constantă a dronelor pe frontul ucrainean a forțat ambele părți să adauge noi protecții vehiculelor lor. Rusia a construit o nouă versiune a „țancului țestoasă” cu câteva îmbunătățiri. Într-un videoclip, un soldat rus arată un pat metalic pliabil în interiorul structurii.

Armata rusă a construit „tancuri țestoase” demne de seria Mad Max pentru a-și proteja tancurile de dronele kamikaze. Noua variantă, prezentată într-un videoclip săptămâna aceasta, are și un pat de metal pliabil.

Un videoclip care pare să fie realizat de publicația Zvezda, a ministerului rus al Apărării, circulă pe rețelele de socializare. Prezintă o structură metalică destul de mare construită deasupra unui tanc T-80. Laturile sunt acoperite, cu excepția părții frontale, unde tunul principal al tancului se extinde.

Vehicul blindat cu tunul ieșit în afară, care seamănă cu o țestoasă cu capul scos, i-a adus porecla de „tanc țestoasă”, deși rușii îl numesc „Țar Mangal”.

În videoclip, soldații ruși vorbesc despre adaptare și despre modul în care carcasa metalică protejează de drone . La un moment dat, un tanchist arată un pat metalic retractabil, construit în lateralul peretelui, explicând că soldații se pot odihni între lupte.

Business Insider nu a putut verifica în mod independent detaliile videoclipului, inclusiv când sau unde a fost realizat. Imagini cu același design de tanc au apărut într-un videoclip al Ministerului rus al Apărării de pe Telegram la începutul acestei săptămâni, iar acel videoclip a fost distribuit de atunci pe YouTube. Acel videoclip indica locația undeva în jurul regiunii ucrainene Donețk.

Acest nou design de tanc țestoasă pare a fi cel mai recent al armatei ruse, care a sudat cuști ciudate pe tancurile si vehiculele sale pentru a ajuta la protejarea de atacurile cu drone.

Three damaged or abandoned Russian tanks with mega anti-drone cages somewhere at the front (likely Krasnohorivka/Mariinka area). Presumably all three are T-62. https://t.co/ZLwBAMHHIt pic.twitter.com/sjDUQVgspf