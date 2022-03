Confruntările între trupele ruse și cele ucrainene s-au intensificat marți, 1 martie, în unele regiuni ale țării.

Rezistența armatei ucrainene pare să-i fi luat prin surprindere pe ruși.

Într-o postare pe Twitter apar imagini cu tancuri abandonate de militarii ruși, într-un depozit din nord-estul țării.

Aceștia ar fi fugit în pădure.

Ukrainian Citizens are reporting that Russian Forces at a Depot in the Sumy Region abandoned the Outpost and fled into the woods during the night leaving behind, BMPs, BTR-80s, MT-LBs and Infantry Transport Vehicles there is no indication as to why they fled. pic.twitter.com/negbbmbQef