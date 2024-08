Trupele ucrainene folosesc tancuri britanice Challenger 2 în ofensiva împotriva regiunii Kursk din Rusia, transmite Sky News. Ministerul britanic al Apărării nu a dorit să comenteze aceste informații.

Dacă acest lucru se va confirma, va fi pentru prima dată când tancuri britanice operate de soldați ucraineni au fost folosite în luptă pe teritoriul Rusiei. Sursa canalului TV a menționat că Marea Britanie permite utilizarea tancurilor Challenger 2 pe teritoriul Federației Ruse și a indicat că acestea au fost deja folosite în timpul operațiunii ucrainene din regiunea Kursk.

Sky News: AFU uses British Challenger 2 tanks in the offensive in the Kursk region

According to the publication, the British Ministry of Defense refused to comment on the details of the operation. However, the UK has confirmed that Ukraine can freely use British weapons in… pic.twitter.com/lEWCa6xu6A