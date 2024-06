Ucraina urmează să primească un tanc hibrid de apărare antiaeriană din Germania. Acesta este format dintr-o turelă Skyranger montată pe un șasiu Leopard 2, conform producătorului de armament Rheinmetall. Acest lucru vine în contextul în care atât armata rusă, cât și cea ucraineană se luptă cu drone kamikaze.

Ucraina ar putea primi în curând un plus de eficiență în război de la un nou tanc hibrid care îmbină un șasiu de tanc din epoca Războiului Rece cu un sistem avansat de apărare antiaeriană.

Rheinmetall, puternicul producător german de armament, a dezvăluit luni, 17 iunie, într-un comunicat de presă, că noul proiect constă într-o turelă Skyranger montată pe un șasiu Leopard 2.

Björn Bernhard, șeful departamentului de sisteme terestre de la Rheinmetall, a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi în lucru mai multe astfel de tancuri hibride.

"Există încă o mulțime de tancuri de luptă Leopard 1 pe al căror șasiu am putea monta turela Skyranger cu mitralieră de 35 mm", a declarat Bernhard pentru Bild.

Potrivit Rheinmetall, noul sistem "oferă o combinație optimă de mobilitate, protecție, flexibilitate și precizie pentru a satisface cerințele tot mai mari ale războilului".

Purtătorul de cuvânt al Rheinmetall a declarat marți, 18 iunie, pentru Business Insider, că firma a fost însărcinată să livreze sistemele sale mobile de apărare aeriană Skynex în Ucraina.

Highly mobile #airdefence on tracks and wheels: #Rheinmetall presents #Skyranger30 and #Skyranger35 on Lynx, Leopard 2 and Boxer at #Eurosatory2024

Ads

https://t.co/TtGy5Out16 @cogeseurosatory pic.twitter.com/4UBPY5LGEr