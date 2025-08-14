Ce teritorii din Ucraina vor fi negociate de Trump și Putin. Președintele Rusiei i-ar fi spus deja emisarului trimis de președintele SUA ce pretenții are

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri, în Alaska, pentru prima dată de la începutul invaziei ruse din 2022, cu un plan de pace bazat pe „schimburi de teritorii” care alarmează Kievul și capitalele europene, pe fondul temerilor privind posibile concesii majore în favoarea Moscovei.

Trump a anunțat că discuțiile sale cu Vladimir Putin pentru a rezolva războiul din Ucraina se vor baza pe un „schimb de teritorii”. Dar Volodimir Zelenski a avertizat deja că „ucrainenii nu își vor ceda pământurile ocupanților”.

Cei doi se vor întâlni pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în 2022 pentru a încerca să găsească o modalitate de a pune capăt conflictului. Kievul și liderii europeni sunt însă îngrijorați că summitul ar putea conduce la un rezultat defavorabil Ucrainei.

Președintele american a rămas vag cu privire la așteptările sale, spunând că speră la o întâlnire „constructivă” cu omologul său rus. El a insistat doar asupra faptului că negocierile se vor baza pe un „schimb” de teritorii între Ucraina și Rusia „în beneficiul ambelor”.

Către o cedare completă a Donbass-ului?

Termenul „schimb” este oarecum surprinzător. Armata rusă controlează 20% din Ucraina, în timp ce armata Kievului nu a ocupat niciun teritoriu rusesc de când s-a retras din regiunea Kursk, în martie. Prin urmare, este greu de imaginat un alt scenariu decât căderea definitivă a teritoriului ucrainean în mâinile Rusiei.

Dar care dintre acestea? În prezent, armata rusă este prezentă pe întreg teritoriul regiunii Lugansk (est), precum și pe o mare parte a regiunii Donețk (est), Zaporojie și Herson (sud), fără a mai menționa peninsula Crimeea anexată în 2014.

Potrivit The Wall Street Journal, Vladimir Putin i-a spus trimisului special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, că ar fi de acord cu o încetare completă a focului dacă Ucraina ar fi de acord să își retragă trupele din întreaga regiune estică Donețk. Rusia ar controla atunci întreaga regiune Donbass, unde separatiștii favorabili Moscovei luptă din 2014.

Rusia nu va da înapoi

Potrivit WSJ, propunerea rusă prevede o fază inițială în care Ucraina s-ar retrage din Donețk înainte de înghețarea liniei frontului. Într-o a doua fază, Vladimir Putin și Donald Trump ar conveni asupra unui plan de pace final, care ar fi apoi negociat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat surse europene citate de ziar.

Regiunile parțial ocupate din sudul Ucrainei, Herson și Zaporojie, fac de asemenea obiectul speculațiilor. În aceste regiuni, președintele rus ar propune de această dată suspendarea războiului pe actualele linii de front înainte de a negocia schimburi cu Ucraina.

„Rusia nu va renunța la aceste două regiuni deoarece ele formează un coridor terestru care leagă Donbas de Crimeea", a declarat pentru BFMTV Ulrich Bounat, analist geopolitic și cercetător asociat la Open Diplomacy.

„Acest lucru va deschide peninsula, care pentru moment este legată de teritoriul rus doar prin podul Kerch”, o structură vizată în mod regulat de forțele ucrainene, adaugă el.

Temeri față de concesiile pe care Trump le-ar putea face

Planul rusesc propus lui Donald Trump provoacă o mare îngrijorare la Kiev și în rândul liderilor europeni, în ciuda faptului că președintele american s-a arătat adesea sensibil la propaganda Kremlinului.

„Ei se tem că Donald Trump va face concesii majore lui Vladimir Putin pentru a obține o încetare a focului. Ucrainenii s-ar afla atunci într-o poziție extrem de slabă chiar înainte de a fi invitați la masa negocierilor”, explică Ulrich Bounat.

Pentru liderii europeni, încetarea focului este o condiție prealabilă pentru orice discuție. Într-un comunicat de presă comun, Franța, Italia, Germania, Polonia, Marea Britanie și Comisia Europeană solicită ca „actuala linie de contact” să fie „punctul de plecare al negocierilor”.

Ucraina nu vrea să cedeze teritorii

La rândul său, Volodimir Zelenski a precizat că „ucrainenii nu își vor abandona pământul ocupanților” și nu se vor „retrage din Donbas”. Potrivit lui Ulrich Bounat, președintele ucrainean sugerează că Kievul ar putea, dimpotrivă, să abandoneze zonele aflate deja sub controlul Rusiei.

„Ucrainenii știu acum de ceva timp că, da, de facto, anumite teritorii sunt sub control rusesc și nu vor fi recuperate prin forță”, subliniază cercetătorul.

„Acest lucru este mai mult sau mai puțin un dat, chiar dacă nu va exista niciodată o recunoaștere juridică din partea ucrainenilor că teritoriile ocupate de Rusia sunt teritorii rusești”, continuă el.

Pentru cancelarul german Friedrich Merz, Ucraina „este pregătită să discute probleme teritoriale”, dar nu și „recunoașterea juridică” a ocupării de către Rusia a anumitor părți ale teritoriului său.

„Chestiunile teritoriale (...) vor fi negociate doar de președintele ucrainean”, a insistat, la rândul său, Emmanuel Macron, pentru care „nu există niciun plan serios de schimburi teritoriale pe masă astăzi”.

În trecut, Volodimir Zelenski se declarase deja pregătit să facă concesii teritoriale dacă NATO proteja teritoriile controlate de Ucraina. Dar de la revenirea sa la putere, Donald Trump a refuzat întotdeauna să acorde „garanțiile de securitate” cerute de Kiev.

