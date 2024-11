Coreea de Nord își testează armele periculoase în războiul din Ucraina. Armamentul a fost deja desfășurat în regiunea rusă Kursk FOTO

Aproximativ 50 de obuziere autopropulsate M1989 Koksan și 20 de lansatoare multiple de rachete au fost trimise în Rusia, de la Phenian, iar multe dintre acestea au fost deja desfășurate în regiunea Kursk, unde au avut loc incursiunile trupelor ucrainene, notează Financial Times.

Publicația britanică a transmis, citând un raport al serviciilor de informații ucrainene, că, în ultimele săptămâni, Phenianul a furnizat Rusiei aproximativ 50 de obuziere autopropulsate M1989 de 170 mm de fabricație nord-coreeană și 20 de sisteme de rachete modernizate cu lansare multiplă de 240 mm, care pot trage atât rachete standard, cât și rachete ghidate, relatează Ukrainska Pravda.

Oficialii ucraineni au furnizat informații cu privire la arme după ce o fotografie care arată obuziere nord-coreene a început să circule pe rețelele de socializare în această săptămână. Fotografia, pe care analiștii open-source au putut să o georeferențieze la Krasnoyarsk Krai, în centrul Rusiei, arăta mai multe obuziere acoperite cu o plasă de camuflaj care erau transportate pe calea ferată spre vest, potrivit Ukrainska Pravda.

