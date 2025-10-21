Pe ce arme se bazează Ucraina în absența rachetelor Tomahawk. România colaborează la una dintre variante

Autor: Aniela Manolea
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 08:36
Pe ce arme se bazează Ucraina în absența rachetelor Tomahawk. România colaborează la una dintre variante
România colaborează cu Ucraina la o versiune a rachetei antinavă R-360 Neptune FOTO captură video YouTube /Naval News

Chiar dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a putut obține sprijinul SUA cu rachete Tomahawk, Kievul are deja numeroase arme de temut pe care le folosește pentru a se apăra de invazia rusă începută în 2022. România colaborează cu Ucraina la una dintre armele redutabile care sunt în curs de dezvoltare, a confirmat generalul (r) Alexandru Grumaz.

Vedeta armatei ucrainene este racheta Flamingo, care poate lovi ținte de până la 3.000 km, chiar dublul razei de acțiune Tomahawk, forța fiind însă mai mică. Alături de drone și rachete antiaeriene, Ucraina dezvoltă și un proiect alături de România.

„Long Neptune e o versiune extinsă a rachetei antinavă R-360 Neptune. Crește raza de acțiune până la 1.000 km, cu utilizări confirmate în lovituri asupra țintelor din Rusia (depărtări cum ar fi Rostov sau Kursk). România colaborează în producția și dezvoltarea variantei”, a declarat generalul pentru Adevărul.

Palianytsia, o dronă-rachetă ucraineană de tip turbojet, este o altă armă redutabilă a ucrainenilor.

„Combină caracteristicile unor drone și ale unor rachete într-un sistem „difficult to counter” (dificil de respins, n.r.), cu un motor turbojet, viteză mare (900 km/h), rază de acțiune de 650 kilometri și o sarcină utilă de circa 100 de kilograme. E de remarcat și costul scăzut (între 50.000 și 100.000 de dolari), producție internă, și capacitate de lovire profundă în teritoriul ocupat — oferind Kievului mai multă autonomie strategică în atacuri profunde”, a mai explicat generalul.

Ucrainenii produc și tunurile Bohdana autopropulsate, care beneficiază de interoperabilitate NATO.

