Subunitatea de apărare antiaeriană a Forțelor Armate ale Ucrainei a distrus un avion de vânătoare Su-25 și un elicopter Mi-8 al armatei ruse, în apropiere de Torețk, în estul Ucrainei.

Militarii din cadrul Brigăzii Mecanizate 28 „Cavalerii Campaniei de Iarnă” au reușit să doboare avionul de vânătoare Su-25 rusesc pe direcția Torețk, iar momentul prăbușirii aeronavei a fost surprins într-un videoclip postat pe Facebook. Zborul avionului a fost întrerupt de un atac al unui sistem de rachete portabile „Golka” lansat de subunitatea de apărare antiaeriană a Brigăzii 28 și a 57-a Unității de Teritoriale.

The aircraft was destroyed in Donbass. The moment of its crash was captured on video. pic.twitter.com/KnFuO1IMwU

În plus, trupele ucrainene au raportat avarierea unui elicopter Mi-8 rusesc, al cărui pilot a încercat să se retragă din zonă. Însă dronele FPV ucrainene i-au blocat evacuarea, iar elicopterul a fost forțat să se întoarcă, având nevoie de reparații semnificative. Pilotul avionului de vânătoare rusesc Su-25 a fost lăsat în urmă, iar soldații ucraineni au glumit pe seama faptului că pilotul „probabil nu era rus, pentru că, după cum se știe, rușii nu își abandonează niciodată oamenii”.

Recently, there have been a lot of videos of passenger plane crashes on the internet, which is very sad. However, there are also joyful crashes. For example, this one - today's. A Russian Su-25 was shot down in the Toretsk direction. Russians, don't invade other countries! pic.twitter.com/8QRsCnCq0Z