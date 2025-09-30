Metoda de tortură „apel către Putin”, folosită pe scară largă în teritoriile ocupate de ruși în Ucraina

Forțele ruse sunt acuzate că torturează prizonieri și civili ucraineni printr-o metodă ce presupune aplicarea de șocuri electrice pe zone sensibile ale corpului, utilizând un telefon militar de tip sovietic, scrie The Telegraph.

Un expert ONU afirmă că vechiul telefon de campanie al armatei ruse poate genera până la 80 de volți, provocând suferințe extreme victimelor.

Un raport recent descrie modul în care firele telefonului de campanie TA-57 – cunoscut sub numele de „tapik” – sunt conectate la urechi, degete sau organe genitale, pentru a produce durere intensă. Dispozitivul, acționat manual, poate transmite descărcări de până la 80 de volți.

Această metodă, numită în jargonul militar rusesc „apel către Putin” sau „apel către Lenin”, este menționată într-un document ce urmează să fie prezentat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului la 15 octombrie.

Dr. Alice Jill Edwards, raportor special al ONU pentru tortură, a declarat că numărul cazurilor documentate este „cu mult peste limitele imaginabile”, subliniind că persoanele deținute sunt supuse în mod constant unor tratamente degradante și inumane.

„Acțiunile Rusiei în Ucraina ne arată latura cea mai întunecată a umanității”, a spus aceasta.

Abuzuri sexuale și violență extremă

În scrisoarea oficială adresată Kremlinului, Edwards cere explicații privind acuzațiile de tortură aplicată civililor. Printre metodele raportate se numără violuri în grup, electrocutări și bătăi aplicate zonelor genitale, mutilări, arsuri, simulări de execuție și amenințări cu castrarea.

Potrivit acesteia, președintele Vladimir Putin poartă responsabilitatea directă pentru „crime împotriva umanității”, deoarece tortura ar fi parte integrantă a tacticilor și politicilor militare ruse.

„Nu există directive din partea ierarhiei militare pentru ca soldații ruși să înceteze tortura. Din contră, aceasta este o practică răspândită și sistematică, încadrată la crime de război și crime împotriva umanității”, a adăugat raportorul ONU.

Date alarmante

Ministerul ucrainean de Interne a raportat, din februarie 2022, 127 de anchete penale privind violențe sexuale comise asupra a cel puțin 205 persoane. Procuratura Generală a Ucrainei a documentat 363 de cazuri confirmate, dintre care 19 având ca victime copii.

Civilii ar fi fost reținuți pe baza unor acuzații fabricate, interogatoriile vizând frecvent bani sau bunuri.

Raportul Edwards se bazează pe zece cazuri de tortură sexuală și tratamente degradante, victimele fiind patru femei și șase bărbați din trei regiuni ucrainene. Printre acestea, un locuitor din Herson a relatat că a fost electrocutat, agresat sexual cu o armă și supus unei execuții simulate, în timp ce un alt bărbat a fost supus simulării înecului („waterboarding”).

Tortura ca instrument de intimidare

Potrivit raportului, scopul acestor practici este obținerea de informații, constrângerea victimelor să semneze confesiuni sau intimidarea populației locale.

„Materialele obținute sunt folosite pentru șantaj, pentru a controla comunitățile și pentru a răspândi frica”, a explicat Edwards.

Ea a subliniat că documentarea fiecărui caz rămâne crucială: „Justiția vine uneori târziu, dar scopul este ca aceste încălcări grave să fie consemnate și Rusia să fie presată să le înceteze.”

Edwards a avertizat că lipsa angajamentului internațional în combaterea torturii este îngrijorătoare.

„Trebuie să ne reamintim de ce a fost creată ONU și de ce, în 1948, statele au convenit unanim asupra interzicerii torturii. La baza acestei interdicții stă ideea că fiecare ființă umană merită să fie tratată cu demnitate”, a spus ea.

„Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia scoate la iveală cele mai întunecate aspecte ale naturii umane.”

