Traian Băsescu: „Drona rusească trebuia doborâtă. A fost o greșeală”. Cel mai mare risc pe care îl întrevede fostul președinte

Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 22:51
591 citiri
Fostul președinte Traian Băsescu FOTO Facebook/Traian Băsescu
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat duminică seară la incidentul cu drona din Rusia care a încălcat spațiul aerian al României, afirmând că aceasta trebuia doborâtă.
„Mai bine decât F-16, puteau fi folosite mult mai eficient unitățile de luptă Ghepard, destinate atacurilor antiaeriene”, a punctat Băsescu. Potrivit acestuia, a fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că drona poate fi lovită.
În opinia fostului președinte, cel mai mare risc în prezent este pierderea încrederii în capacitatea de apărare a țării.
„Cel mai mare risc acum este decredibilizarea capacității de apărare a țării, ori faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul întrebării și pentru aliați, și pentru ruși, dar mai ales pentru populație capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”, a declarat, duminică seară, la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu.
Acesta a subliniat că România dispune de mijloace eficiente pentru astfel de situații, dacă sunt folosite corect. „Avem artilerie antiaeriană. Putem folosi mult mai eficient decât F-16 unitățile de luptă Ghepard, care sunt destinate atacurilor aeriene. Eu nu spun că avem mari unități cu mașini de luptă Ghepard, dar măcar două-trei mașini de luptă puteau fi amplasate pe zona de nord a județului Tulcea pe unde au mai intrat drone de la ruși. Sunt mașini de luptă care au o cadență de tragere de 500 de proiectile pe minut și care sunt făcute pentru a lovi ținte aeriene. Au capacitatea să depisteze ținta la 15 kilometri și o pot lovi eficient de la 5,5 kilometri. O dronă nu zboară la 5.000 de metri altitudine, deci este ușor de doborât. Eu am văzut aceste mașini de luptă formidabile. Deci, în concluzie, drona trebuia doborâtă”, a precizat fostul președinte.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Drona rusească, interceptată în spațiul aerian al României
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat duminică seară la incidentul cu drona din Rusia care a încălcat spațiul aerian al României, afirmând că aceasta trebuia...
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că România trebuie să se aștepte la repetarea incidentelor cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării. El consideră că...
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică, 14 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a doua oară în doar trei zile....
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat din nou, duminică, 14 septembrie, la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în urma incidentului de sâmbătă seară,...
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat duminică, 14 septembrie, concluziile raportului complet privind misiunea din noaptea precedentă, atunci când o dronă rusească a pătruns în...
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a declarat că armata bulgară a întreprins toate măsurile necesare după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian al...
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a făcut publice duminică, 14 septembrie, noi precizări privind incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al...
Jan Lipavský, ministrul ceh de Externe, a comentat și el incidentul cu drona rusească care a violat sâmbătă seară, 13 septembrie, spațiul aerian al României.
Lipavský a subliniat...
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit noi detalii despre incidentul de sâmbătă, 13 septembrie, după ce o dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian...
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat sâmbătă, 13 septembrie, interceptarea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și a spus că această incursiune face parte...
Autoritățile române au emis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost...
Forțele Aeriene Române au interceptat, sâmbătă, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Două aeronave...
Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază, 13 septembrie, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați despre posibilitatea căderii...