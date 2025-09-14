Traian Băsescu: „Drona rusească trebuia doborâtă. A fost o greșeală”. Cel mai mare risc pe care îl întrevede fostul președinte

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 22:51
591 citiri
Traian Băsescu: „Drona rusească trebuia doborâtă. A fost o greșeală”. Cel mai mare risc pe care îl întrevede fostul președinte
Fostul președinte Traian Băsescu FOTO Facebook/Traian Băsescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat duminică seară la incidentul cu drona din Rusia care a încălcat spațiul aerian al României, afirmând că aceasta trebuia doborâtă.

„Mai bine decât F-16, puteau fi folosite mult mai eficient unitățile de luptă Ghepard, destinate atacurilor antiaeriene”, a punctat Băsescu. Potrivit acestuia, a fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că drona poate fi lovită.

În opinia fostului președinte, cel mai mare risc în prezent este pierderea încrederii în capacitatea de apărare a țării.

„Cel mai mare risc acum este decredibilizarea capacității de apărare a țării, ori faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul întrebării și pentru aliați, și pentru ruși, dar mai ales pentru populație capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”, a declarat, duminică seară, la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu.

Acesta a subliniat că România dispune de mijloace eficiente pentru astfel de situații, dacă sunt folosite corect. „Avem artilerie antiaeriană. Putem folosi mult mai eficient decât F-16 unitățile de luptă Ghepard, care sunt destinate atacurilor aeriene. Eu nu spun că avem mari unități cu mașini de luptă Ghepard, dar măcar două-trei mașini de luptă puteau fi amplasate pe zona de nord a județului Tulcea pe unde au mai intrat drone de la ruși. Sunt mașini de luptă care au o cadență de tragere de 500 de proiectile pe minut și care sunt făcute pentru a lovi ținte aeriene. Au capacitatea să depisteze ținta la 15 kilometri și o pot lovi eficient de la 5,5 kilometri. O dronă nu zboară la 5.000 de metri altitudine, deci este ușor de doborât. Eu am văzut aceste mașini de luptă formidabile. Deci, în concluzie, drona trebuia doborâtă”, a precizat fostul președinte.

