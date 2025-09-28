Anunțul momentului pentru războiul din Ucraina. JD Vance dezvăluie că SUA discută furnizarea rachetelor NATO Tomahawk pentru Kiev

Vicepreședintele J.D. Vance a declarat duminică, 28 septembrie, pentru Fox News, că SUA discută posibilitatea furnizării rachetelor NATO Tomahawk pentru transferul către Ucraina.

Acesta susține că decizia finală va aparține președintelui Donald Trump.

„Ați pus această întrebare despre rachetele Tomahawk. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală... Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu că în acest moment purtăm discuții pe această temă”, a spus Vance.

El a adăugat că Trump va acționa în interesul Statelor Unite.

„Acesta va fi același principiu euristic pe care îl aplicăm și în răspunsul la întrebarea privind rachetele Tomahawk”, a adăugat Vance.

Ce spune Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a convenit cu președintele american Donald Trump un acord prin care vor fi furnizate Ucrainei 'armele adecvate' pentru războiul cu Rusia și că a primit din partea Israelului un sistem antiaerian Patriot, o armă americană scumpă și esențială pentru respingerea atacurilor cu rachete rusești care vizează ținte ucrainene, transmite AFP.

Ads

'Un sistem israelian (Patriot) este în funcțiune în Ucraina, funcționează de o lună', a declarat Zelenski la o conferință de presă, fără a preciza dacă Ucraina l-a cumpărat sau l-a primit gratuit.

În aprilie, publicația New York Times, citând surse oficiale americane, a relatat că un sistem Patriot aflat în dotarea armatei israeliene va fi recondiționat și trimis în Ucraina, odată ce Israelul va înlocui acest sistem cu echipamente mai moderne.

După invazia rusă în Ucraina, în 2022, Israelul a adoptat o poziție neutră, refuzând să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei și să furnizeze arme Kievului, atrăgându-și astfel critici din partea lui Zelenski. Dar, între timp, legăturile Israelului cu Rusia au fost slăbite în urma consolidării alianței dintre Moscova și Teheran și războiului din Fâșia Gaza, în care Rusia a condamnat ofensiva israeliană.

Ads

Volodimir Zelenski a vorbit sâmbătă la conferința de presă și despre recenta sa întâlnire de la New York cu omologul său american Donald Trump.

Potrivit președintelui ucrainean, el a convenit cu Trump un 'acord' privind achiziționarea de către Ucraina a 'armelor adecvate' din SUA. Cum președintele american refuză să mai livreze gratuit arme Kievului, acestea vor fi plătite de Ucraina cu banii oferiți de susținătorii săi europeni.

'Am făcut ce era mai important, ne-am înțeles cu președintele (Trump) și trecem la implementarea practică', a indicat Zelenski.

El a precizat că Ucraina i-a transmis lui Trump detalii despre armele dorite de armata ucraineană, în cadrul unui plan de cumpărare de arme și muniții americane în valoare de circa 90 de miliarde de dolari, plan despre care președintele ucrainean a vorbit prima dată în august.

Zelenski a refuzat să confirme dacă i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk, pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus, așa cum se afirmă într-o relatare a publicației americane Axios.

'Nu pot oferi mai multe detalii, întrucât este un subiect foarte sensibil', și-a motivat el refuzul de a confirma o astfel de solicitare. Totuși, într-un interviu acordat anterior aceleiași publicații americane, el și-a manifestat speranța că va primi din partea SUA arme cu rază lungă de acțiune și a amenințat că ar putea să atace cu acestea inclusiv Kremlinul.

Ads