Transport uriaș de arme trimis în secret Ucrainei de Germania. Ce conține întregul pachet de ajutor

Berlinul a trimis Kievului, la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, un pachet militar suplimentar pentru forțele armate ucrainene, în secret și în mare parte neobservat. Printre altele, este vorba de 39 de tancuri și trei lansatoare de rachete multiple HIMARS din partea armatei și industriei de armament germane, potrivit publicației germane Merkur, citată de Euromaidan.

Jurnaliștii de la Merkur au analizat intrările recente de pe lista sprijinului militar acordat Ucrainei de guvernul german. Printre altele, forțele armate ucrainene au primit săptămâna trecută din Germania încă zece tancuri de luptă principale Leopard 1A5 și încă douăzeci de vehicule de luptă pentru infanterie Marder, relatează stirileprotv.ro.

⚡️In late June and early July, Germany secretly sent a huge military aid package to Ukraine, including tanks and air defence systems, Merkur reported.

According to the publication, the package includes 39 tanks supplied by the German defence industry and the Bundeswehr.

