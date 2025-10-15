Trei mari puteri europene sunt gata să-l înfunde pe Putin: Rusia poate pierde o adevărată comoară

Putin riscă să piardă 350 de miliarde de dolari, activele Rusiei din Europa FOTO: Hepta

Războiul ”fără sfârșit” al Moscovei din Ucraina continuă de 1.329 de zile, în ciuda pierderilor de peste un milion de militari ai armatei roșii. Dar acum, trei mari puteri europene sunt gata să-l înfunde pe Putin printr-o hotărâre crucială. Liderii din Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să continue să utilizeze activele înghețate ale Rusiei din Occident. Moscova poate pierde o adevărată comoară, 350 de miliarde de dolari, dacă nu oprește conflagrația.

Declarația comună a celor trei țări din Europa stipulează că Vestul va folosi activele rusești înghețate pentru a ajuta la finanțarea Forțelor Armate din Ucraina. Actul condamnă escaladarea atacurilor Rusiei în Ucraina și țintirea sistematică a infrastructurii naționale critice. Acestea se angajează să intensifice presiunea asupra Rusiei, pe măsură ce președintele Putin își continuă tacticile de tergiversare în ceea ce privește negocierile de pace, potrivit Forbes.

Reutilizarea activelor înghețate este menită să fie unul dintre punctele de presiune pentru a se asigura că Rusia se alătură în sfârșit la masa negocierilor. Acordul dintre cele trei țări marchează o schimbare semnificativă în războiul rusesc împotriva Ucrainei, țările occidentale văzând în sfârșit promisiunile deșarte ale lui Putin privind negocierile de pace.

Având în vedere valoarea ridicată a activelor rusești înghețate, miza pentru Putin este mare. În februarie 2024, valoarea totală a activelor suverane rusești imobilizate de Uniunea Europeană și de celelalte țări din G7 a fost estimată la 260 de miliarde de euro (302 miliarde de dolari), iar valoarea activelor imobilizate la nivel mondial, inclusiv țările din afara G7, la aproape 300 de miliarde de euro (350 de miliarde de dolari).

Valoarea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană este estimată la 210 miliarde de euro (245 de miliarde de dolari). Regatul Unit a înghețat active rusești de peste 27 de miliarde de lire sterline (36 de miliarde de dolari). Până în prezent, doar veniturile generate de aceste active (profituri și dobânzi la activele înghețate) au fost puse la dispoziția Ucrainei, în timp ce principalul a rămas neatins.

Săptămâna trecută, liderii europeni s-au întâlnit la Copenhaga pentru a discuta despre utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut de 140 de miliarde de euro (162 de miliarde de dolari) acordat Ucrainei. Propunerea a primit un sprijin semnificativ și va continua să fie discutată în cadrul viitoarei reuniuni a Consiliului European din 23-24 octombrie.

Rămân unele preocupări, deoarece, în conformitate cu dreptul internațional, activele suverane nu pot fi confiscate. Atunci când activele statului rusesc sunt înghețate, înseamnă că Rusia nu le poate folosi, dar rămâne proprietarul lor. În conformitate cu dreptul internațional, Rusia trebuie să repare daunele cauzate de războiul său de agresiune. Aici intervine și ideea de înghețare-confiscare. În prezent, daunele evaluate cauzate de războiul de agresiune al Rusiei depășesc semnificativ valoarea activelor înghețate.

Risc major pentru Putin de a pierde activele Rusiei

În timp ce țările analizează confiscarea și reutilizarea activelor statului rusesc, mai multe organizații ale societății civile au solicitat Uniunii Europene să folosească o parte din împrumuturile garantate pentru victimele/supraviețuitorii încălcărilor drepturilor omului comise de Rusia. La mai bine de trei ani de război, victimele/supraviețuitorii violenței sexuale legate de conflict, disparițiilor forțate, torturii și altor încălcări grave așteaptă dreptatea. Dreptatea nu înseamnă doar eforturi de asigurare a răspunderii penale.

Reparațiile sunt dreptul lor în temeiul dreptului internațional. Este crucial să se exploreze cele mai bune modalități de a se asigura că victimelor/supraviețuitorilor li se acordă despăgubiri pentru a-și putea reconstrui viața.

După cum subliniază declarația comună a organizațiilor societății civile: „Cu un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei - garantat de active suverane rusești imobilizate - acum pe masă, Uniunea Europeană trebuie să inoveze prin valorificarea acestor active și să aloce o parte din fonduri pentru victimele încălcărilor grave ale drepturilor omului și ale încălcărilor grave ale dreptului umanitar.”

Se adaugă: „Dedicarea a doar 2% din acest împrumut pentru despăgubiri - 2,8 miliarde de euro - programelor interne de despăgubiri ar transforma vieți. Acest pas îndrăzneț ar demonstra leadershipul european și un angajament față de statul de drept, permițând UE.”

Organizațiile solicită utilizarea fondurilor pentru a ajuta toate victimele aflate în nevoie urgentă, inclusiv supraviețuitorii violenței sexuale legate de conflict; pentru a oferi recunoaștere și despăgubiri familiilor persoanelor dispărute; pentru a sprijini reabilitarea și despăgubirea victimelor torturii și ale altor încălcări grave, printre altele.

În cei trei ani de război, Putin nu a fost niciodată mai aproape de pierderea a 349 de miliarde de dolari din active suverane rusești. Acum, când Putin se confruntă cu acest risc, speranța este că va fi mai dispus să vină la masa negocierilor și să lucreze pentru a pune capăt acestui război.

