Atac masiv al ucrainenilor în mai multe regiuni din Rusia: trei oameni au murit VIDEO

Trei persoane au fost ucise în Rusia în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 2 august, în regiunile sudice Rostov şi Penza, precum şi în Samara, departe de linia frontului, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP. Armata rusă a anunţat că a interceptat un total de 112 drone trase de Ucraina în cursul nopţii.

Una dintre victime, „un bărbat în vârstă”, a fost identificată în regiunea Samara de pe Volga, la aproximativ 800 de kilometri de graniţa cu Ucraina, potrivit guvernatorului regional Viaceslav Fedorşev.

„El se afla în interiorul unei case de ţară care a luat foc din cauza căderilor de resturi de drone”, a declarat el pe Telegram.

În regiunea Penza, situată între Samara şi frontiera ucraineană, „în această dimineaţă devreme, drone inamice au atacat din nou o întreprindere”, a anunţat guvernatorul Oleg Melnicenko. "Din păcate, o femeie a murit. Alte două persoane au fost rănite, dar viaţa lor nu este în pericol", a adăugat el.

În regiunea Rostov, la graniţa cu Ucraina, „armata a respins un atac masiv în timpul nopţii, distrugând drone” deasupra mai multor oraşe, a anunţat guvernatorul Iuri Sliusar pe Telegram.

„În satul Uglerodovski, în districtul Krasnosulinski, un incendiu a izbucnit într-una dintre clădirile unui sit industrial”, a adăugat el, precizând că „un angajat care păzea situl a murit”.

Massive Ukrainian attack on Russian regions

Oil refineries in Samara region, Ryazan, and military factories in Penza have been attacked. There are casualties.

🔻In Samara region, the target of the attack was the Novokuybyshevsk oil refinery.… pic.twitter.com/MT5GpiUwmY