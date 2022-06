Cel puțin trei persoane au fost ucise și cinci rănite în urma unui atac cu rachete la Nikolaiv

Cel puțin trei persoane au fost ucise și cinci rănite în urma unui atac cu rachete rusești asupra unei clădiri rezidențiale din orașul Nikolaiv, din sudul Ucrainei, miercuri, au declarat autoritățile locale.

Acestea au solicitat sprijin pentru salvarea supraviețuitorilor, informează The Guardian.

Primarul Oleksandr Senkevych a declarat că opt rachete au lovit orașul și a îndemnat locuitorii să părăsească localitatea. El a spus că clădirea părea să fi fost lovită de o rachetă de croazieră rusă X-55.

Fotografiile de la fața locului au arătat fum care se ridică dintr-o clădire cu patru etaje, cu etajul superior parțial distrus.

This morning russia hit a residential building in Mykolaiv, killing at least 2 civilians, injuring another 3 – Head of Oblast Administration Vitaly Kim.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/8xMxHYgXoO