Încă un sistem Patriot donat de Germania a ajuns în Ucraina. Zelenski: „Vom putea să facem mai multe pe cer” VIDEO

Ucraina a primit cel de-al treilea sistem de apărare antiaeriană Patriot donat de Germania, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski duminică seara, 21 iulie, transmite dpa.

Zelenski spune că armata ucraineană va putea face mai multe pe cer, însă protecția nu este în niciun caz garantată.

„(Sistemul) Patriot german a sosit”, a declarat el în mesajul obişnuit către ucraineni.

Germania a livrat astfel Ucrainei trei sisteme de apărare antiaeriană Patriot şi, potrivit lui Zelenski, cel de-al treilea este probabil gata de a fi desfăşurat.

„Vom putea să facem mai multe pe cer. Desigur, mai sunt încă multe de făcut şi protecţia nu este în niciun caz garantată, dar este totuşi un câştig pentru Ucraina”, a adăugat el.

Today, the Commander of the Air Forces reported on the operations of our fire teams, the downing of "Shahed" drones, and countering Russian missiles. We can now say that our air defense has been strengthened.

The German Patriot system has arrived in Ukraine, and I extend my… pic.twitter.com/bSuCGoXMn1