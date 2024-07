Al treilea sistem Patriot donat de Germania a ajuns în Ucraina. Care este temerea Berlinului cu privire la rachetele sale

Al treilea sistem de apărare aeriană Patriot donat, de Berlin, Kievului este deja în Ucraina, a declarat, vineri, 5 iulie, ambasadorul german Martin Jaeger. Anunțul vine pe fondul cererilor insistente ale Ucrainei ca Occidentul să îi trimită mai multe sisteme de apărare antiaeriană, mai ales sisteme Patriot, capabile să doboare rachetele hipersonice rusești.

"Acesta (sistemul Patriot - n.red) va contribui la îmbunătățirea protecției civililor și a infrastructurii. Echipajul ucrainean a finalizat cu succes pregătirea adecvată în Germania", a spus Martin Jaeger într-o postare pe rețeaua X, relatează romania.europalibera.org.

Nevoia de apărare împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone a crescut în condițiile în care ofensiva rusească, mai ales în nord-estul Ucrainei, s-a intensificat.

Atacurile intense cu rachete și drone au paralizat capacitatea de generare a energiei electrice a Ucrainei și au forțat Kievul să impună întreruperi programate de curent și să importe energie în cantități mari, mai ales din Uniunea Europeană.

Toate rachetele balistice Kinjal lansate de Rusia asupra unor ținte din Kiev au fost doborâte de când SUA au furnizat sisteme de apărare aeriană Patriot în mai 2023, a declarat colonelul forțelor aeriene ucrainene Serghei Iaremenko, într-un interviu acordat Ukrinform.

În iunie, România și SUA au anunțat că vor furniza Ucrainei câte un sistem Patriot suplimentar, în timp ce Olanda a declarat că va furniza componente pentru un sistem Patriot pentru Ucraina împreună cu o altă țară.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de „cel puțin” șapte sisteme Patriot pentru a-și proteja marile orașe. El a menționat că Rusia lansează aproximativ 3.000 de rachete, drone și alte proiectile asupra Ucrainei în fiecare lună.

Pe lângă sistemele Patriot, Berlinul a furnizat o gamă largă de alte armamente, de la artilerie la vehicule blindate de luptă.

În ciuda faptului că Germania a livrat Ucrainei provizii militare în valoare de miliarde de euro, cancelarul Olaf Scholz a fost criticat în ultimele luni pentru că a refuzat să permită furnizarea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune.

Germania se teme însă că rachetele sale ar putea fi folosite de Ucraina pentru a lovi ținte adânc în Rusia.

