Trump declanșează o furtună diplomatică. Conferința de presă a reprezentantul special al SUA pentru Ucraina, anulată

Tensiunile diplomatice cresc între SUA și Ucraina. Washingtonul a anulat conferința de presă planificată a trimisului special al lui Trump în Ucraina, după întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski, informează The Sun.

Președintele Zelenski s-a întâlnit, joi, 20 februarie, cu reprezentantul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg.

O conferință de presă trebuia să aibă loc după întâlnire, dar la cererea părții americane, aceasta a fost anulată, a declarat purtătorul de cuvânt prezidențial Serhii Nikiforov.

După cum s-a aflat, generalul pensionar Keith Kellogg și-a prelungit șederea în Ucraina până vineri inclusiv, dar călătoria pe front, cel mai probabil, nu va avea loc.

President Zelensky has met with US Special Envoy Keith Kellogg. pic.twitter.com/A4dhiNsLUN