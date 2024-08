Pericolul trimiterii de trupe europene în Ucraina. Expert: "Avem luxul de a câștiga acest război fără să punem piciorul acolo"

În timp ce Rusia amenință cu „al Treilea Război Mondial”, Europa are capacitatea de a încheia conflictul fără a trimite trupe în Ucraina, susține Iulia Joja, expertă în securitate europeană. Amenințările Rusiei, așa-zisele „linii roșii”, s-ar dovedit a fi mai mult retorică decât realitate, spune ea.

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut valuri când a declarat că Europa ar putea trimite și trupe pentru apărarea Ucrainei. Acest lucru nu ar fi însă necesar pentru a încheia conflictul, explică Iulia Joja, expert în securitate europeană la Washington.

„Este o problemă de resurse pe care noi în continuare le limităm, atât din punct de vedere cantitativ cât și din punct de vedere calitativ. Germania este unul din exemple, dar Statele Unite este poate unul și mai evident. Ne amintim că americanii au promis, conform înțelegerii Congresului de la începutul anului, că trimit un ajutor limitat, dar nu au trimis ce a zis. Și nici Germania nu a făcut acest lucru. Problema mare e că noi nu producem încă suficient pentru a face față ajutându-i pe ucraineni. Cu alte cuvinte, nu avem nevoie să ne trimitem neapărat trupele, instructorii și așa mai departe, ci putem să câștigăm în fața Rusiei, avem luxul, incredibil, de a câștiga acest război fără să punem piciorul acolo”, a explicat Iulia Joja, coordonatorul Frontier Europe Initiative (Iniţiativa pentru Frontiera Europei), singurul program de la Washington DC dedicat securităţii în regiunea Mării Negre, citată de Adevărul.ro.

Ads

Experta a clarificat că în orice conflict militar se trasează „linii roșii”, precum amenințarea Rusiei, dar că acestea sunt cel mai adesea încălcate chiar de puterea care amenință cu consecințele.

„Ne-a spus că dacă trimitem ajutor militar, dacă trimitem vestă anti-glonț, dacă trimitem cutare se începe al Treilea Război Mondial. Dacă trimitem Javelin-uri, la fel. Dacă se crește raza de la 10 km la 30 km, din nou toate aceste linii roșii au fost încălcate și nu s-a întâmplat nimic. Dar Putin a văzut că deși Rusia nu are instrumentele și resursele necesare pentru a duce o confruntare directă și proporțională cu Occidentul, administrație Biden poate fi intimidată. Și într-adevăr, administrația Biden a dovedit că nu are, nici până la acest moment, o strategie clară pentru câștigarea acestui război. Și nu a definit clar ce înseamnă succesul, nu are o teorie clară a victoriei. Și a calculat această lipsă de strategie în baza calculului fricii de escaladare reacționând, așa cum își dorește Putin”, a mai explicat specialista.

Ads