Trump, anunțul care poate pune capăt războiului din Ucraina. Ce s-a discutat la Moscova în spatele ușilor închise

Președintele american Donald Trump a dat miercuri seară, 6 august, prima declarație după ce a primit raportul de la emisarul său special Steve Witkoff, care a discutat 3 ore cu liderul rus Vladimir Putin.

Trump a anunțat că Witkoff a avut o discuție "extrem de productivă" cu Putin și a subliniat că s-au făcut progrese mari, despre care i-a informat și pe aliații europeni.

El a mai scris pe platforma socială pe care o deține, Truth Social, că "toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie și vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare".

"Trimisul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire extrem de productivă cu președintele rus Vladimir Putin. S-au făcut progrese mari! Ulterior, i-am informat pe unii dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie și vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!"

Reacția președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a venit pe rețeaua lui Elon Musk, X.

"Am vorbit cu președintele Trump. Această conversație a avut loc după ce reprezentantul președintelui Trump, Steve Witkoff, a vizitat Moscova.

Poziția noastră comună cu partenerii noștri este absolut clară - războiul trebuie să se încheie. Și trebuie făcut cu onestitate. Liderii europeni au fost prezenți la apel și le sunt recunoscător fiecăruia dintre ei pentru sprijinul acordat. Am discutat despre ce s-a spus la Moscova.

Ucraina își va apăra cu siguranță independența. Cu toții avem nevoie de o pace durabilă și sigură. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început ea însăși. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina".

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump's representative, Steve Witkoff, visited Moscow.

Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2