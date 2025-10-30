Trump apasă butonul roșu care zdruncină Rusia. O țară aliată a SUA face jocul contra lui Putin

După nouă luni, în care dictatorul de la Kremlin l-a tot dus cu vorba pe președintele american în privința încheierii războiului din Ucraina, iată că acum Donald Trump apasă butonul roșu. Mutarea fără precedent de la Casa Albă, prin care sunt impuse sancțiuni celor mai mari două companii petroliere de la Moscova, zdruncină Rusia. O țară aliată Statelor Unite, Arabia Saudită, face jocul Washingtonului contra lui Putin, crescând producția de petrol.

Sancțiunile dure pe care președintele Donald Trump le-a impus pot da o lovitură serioasă economiei rusești aflate în dificultate, dacă sunt aplicate riguros, susține Washington Post.

Este important de menționat că ordinul lui Trump permite, pentru prima dată, sancțiuni împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc și a băncilor care finanțează comerțul cu acest petrol, inclusiv cele din China, Hong Kong și India. Restricții similare anunțate ulterior de Uniunea Europeană sporesc impactul. Aceste mișcări vor afecta semnificativ China, care are încă nevoie de acces la sistemul financiar bazat pe dolari pentru a facilita fluxul global de bunuri și servicii care stau la baza modelului său de creștere.

Trump și-a reafirmat intenția de a se întâlni cu Xi joi la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific. El s-a răzgândit cu privire la campania de presiune împotriva lui Putin de cel puțin trei ori în ultimele săptămâni. Ar renunța Trump la sancțiuni secundare împotriva Chinei în schimbul unui acord privind, să zicem, vânzările de soia din SUA?

Nu ar trebui. Noile sale sancțiuni au început să dea rezultate imediat. La o zi după ce au fost impuse, principalele companii petroliere de stat din China au anunțat că își întrerup achizițiile de petrol rusesc. Statutul achizițiilor efectuate de rafinăriile mai mici, care cumpără cea mai mare parte a petrolului livrat prin flota de petroliere din umbră a Moscovei, rămâne neclar. Aceste rafinării mici au reușit până acum să evite eforturile Occidentului de a opri achizițiile lor ilicite, dar nu pot sfida mult timp sancțiunile privind importul de petrol dacă Beijingul decide că acestea îi pun în pericol accesul la sistemul de plăți în dolari.

Și India ar putea fi pregătită să își încetinească importurile. Rafinăriile din India sunt acum cei mai mari cumpărători de țiței rusesc transportat pe mare, iar țara este un exportator în creștere de produse petroliere rafinate către Europa.

Dar noile sancțiuni americane și europene includ importurile de produse rafinate fabricate cu petrol rusesc. Între timp, India încearcă să finalizeze un acord comercial cu Statele Unite, un punct de sprijin care, fără îndoială, influențează luarea în considerare a întreruperii aprovizionării cu Rusia. Cea mai mare rafinărie din India, Reliance Industries, a semnalat deja că ar putea suspenda importurile.

Prețul petrolului nu a urcat

Argumentul pentru a acorda timp sancțiunilor să acționeze este simplu. Economia rusă se confruntă cu probleme grave. Banca centrală și ministrul economiei au declarat că Rusia este aproape de o recesiune din cauza cerințelor războiului din Ucraina. Exporturile de petrol și gaze au reprezentat 32% din veniturile fiscale ale Moscovei în 2024.

Lichiditatea din fondul său suveran de investiții a scăzut la mai puțin de 3% din PIB, iar Rusia are dificultăți în a vinde obligațiuni pentru a-și acoperi deficitul bugetar. Institutul de Economie de Tranziție din Stockholm avertizează că riscul unei crize bancare este în creștere.

Posibilitatea ca sancțiunile asupra petrolului să ducă la o creștere semnificativă a costurilor țițeiului este, de asemenea, un subiect de discuție al băncii centrale ruse, atunci când sugerează că economia rusă poate rezista presiunilor occidentale. Sancțiunile parțiale inițiate de administrația Biden au dus la reducerea drastică a prețurilor țițeiului rusesc la începutul războiului, subminând bugetul Moscovei din timpul războiului.

Per total, însă, prețurile globale au rămas moderate. Acest lucru se datorează parțial nivelurilor record de producție din SUA. Arabia Saudită are un surplus de capacitate amplu care ar putea ajuta la înlocuirea aprovizionării rusești. SUA și Canada au, de asemenea, capacitatea de a crește producția, deși nu la fel de repede ca statele din Golful Persic. Chiar și după anunțarea noilor sancțiuni, atât Brent, cât și West Texas, rămân între 60 și 65 de dolari pe baril, un preț cu greu dăunător economiilor occidentale.

În timp ce Trump își continuă negocierile amețitoare cu China, Rusia și India, este vital ca acesta să mențină cursul. Sancțiunile sale reduc semnificativ capacitatea Rusiei de a-și finanța războiul de agresiune. Noile sancțiuni secundare asupra băncilor din China ar putea duce, de asemenea, la pierderea accesului lui Putin la tehnologia necesară, cum ar fi semiconductorii, piesele de mașini și alte echipamente legate de război.

Trump i-a transmis lui Xi cel mai puternic mesaj de până acum despre costurile susținerii prietenului său rus - un mesaj care ar putea avea un impact mare asupra capacității Chinei de a-și menține propriul model de creștere. Uitați de acordurile superficiale. Există concesii reale de obținut. Acestea depind de aplicarea riguroasă a sancțiunilor atât împotriva Rusiei, cât și a cumpărătorilor exporturilor sale de energie.

