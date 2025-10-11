Trump îl avertizează pe Putin: SUA vor apăra un vecin al Rusiei, expus pericolului pe 1.340 km VIDEO

De la primirea lui Vladimir Putin pe covorul roșu din Alaska, în august, poziția președintelui american s-a schimbat la 180 de grade în privința Moscovei. Acum, Donald Trump îl avertizează pe liderul de la Kremlin să își ia gândul de la o expansiune a ofensivei spre Europa. Statele Unite vor apăra Finlanda, un vecin al Rusiei, expus pericolului pe 1.340 de kilometri, cea mai lungă graniță comună.

În timpul unei întâlniri la Casa Albă din 9 octombrie, președintele american Donald Trump a declarat că va apăra „viguros” Finlanda dacă Rusia ar ataca-o, potrivit Kiev Independent.

Președintele finlandez Alexander Stubb a discutat diverse subiecte cu Trump, inclusiv probleme legate de NATO, securitatea regională și perspectivele de pace în conflictele în curs. „Aș face-o, da, aș face-o”, a răspuns Trump când un reporter finlandez l-a întrebat dacă va lua apărarea Finlandei în cazul unui atac rusesc.

„Sunt membri NATO, sunt oameni grozavi, dar nu cred că se va întâmpla asta... Aveți o armată foarte puternică, una dintre cele mai bune. Și, cu siguranță, vom fi acolo pentru a ajuta.” Când a fost întrebat exact dacă va apăra Finlanda, Trump a răspuns: „viguros”.

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că el crede că eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina vor fi următorul obiectiv diplomatic major al lui Trump după armistițiul planificat dintre Israel și Gaza.

Cooperare între SUA și Finlanda

„Ucraina va fi următorul acord de pace al președintelui Donald Trump”, a declarat Stubb, adăugând că „bineînțeles, acesta trebuie să fie valabil și sunt sigur că va fi, deoarece există toate stimulentele”.

Cei doi lideri au anunțat, de asemenea, un plan comun pentru SUA și Finlanda de a construi 11 nave spărgătoare de gheață pentru a consolida securitatea națională în Arctica și pentru a contracara influența crescândă a Chinei și Rusiei. Spărgătoarele de gheață sunt nave specializate concepute pentru a naviga prin ape acoperite de gheață.

Conform memorandumului, șantierele navale finlandeze vor construi patru dintre spărgătoarele de gheață, în timp ce șapte nave suplimentare vor fi construite în SUA cu asistență finlandeză.

Finlanda, un susținător ferm al Ucrainei, s-a alăturat NATO în 2023 ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Țara are o graniță de 1.340 de kilometri (800 de mile) cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali de la începutul războiului.

